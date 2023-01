SiYoFueraAlcalde: Natasha Rojas plantea la creación de la primera universidad municipal de Quito

#SiYoFueraAlcalde: La candidata Natasha Rojas dio a conocer sus propuestas para llegar a la Alcaldía de Quito. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO

Alejandra Vélez (I)

La candidata aspira por segunda ocasión a dirigir el Municipio de Quito. Natasha Rojas, candidata por el movimiento político Unidad Popular, lista 2, habla en #SiYoFueraAlcalde sobre sus planes para ganar las elecciones del próximo 5 de febrero.

Nació en Quito. Tiene 47 años de edad y más de 30 de activismo político. Estudió administración pública y cuenta con un doctorado por la Universidad Central del Ecuador. Además, realizó una maestría en educación superior y equidad de género.

En la historia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) el nombre de Rojas consta como su primera mujer presidenta. Pero ella se autoproclama antes que nada como madre, jefa de hogar y defensora de los derechos.

Entre sus cargos constan funciones en el Municipio de Quito, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y en la Asamblea Nacional.

Seguridad

Rojas plantea dos ejes de trabajo. Primero, entregar alarmas comunitarias a los barrios y mejorar la capacidad operativa de las UPC.

Segundo, trabajar con la Policía Metropolitana para que cuide el espacio público, las plazas, los parques, los buses y las distintas avenidas de la ciudad en articulación con la Policía Nacional.

Además, la aspirante piensa trabajar en brindar capacitaciones en los barrios sobre: primeros auxilios y defensa personal.

Movilidad

En #SiYoFueraAlcalde, la candidata manifestó que le apuesta al sistema de transporte público masivo de calidad con otras tarifas.

Su oferta es que el valor del pasaje regrese a 0,25 centavos. “A los señores transportistas les digo enfáticamente si no mejoran el transporte, si no nos tratan con respeto, si siguen actuando como han estado acostumbrados, regreso a la tarifa de 0,25 centavos. No llegaré a ningún acuerdo con las mafias del transporte”, enfatizó.

A esto añadió su planteamiento de crear la tarifa estudiantil para los jóvenes universitarios, para que paguen el 50% en el transporte. Y los niños menores de 12 años no pagarán pasajes si llega a la Alcaldía, dijo Rojas.

Obras públicas

Entre sus ideas está llevar adelante un plan integral de repavimentación a corto mediano y largo plazo; garantizar el adoquinado a los barrios populares, agua potable, alcantarillado, mantenimiento de quebradas y de laderas.

Además, Rojas asegura: “El 50% del presupuesto del municipio de Quito lo vamos a invertir en obra pública. Cuando se maneja el dinero con transparencia, la plata alcanza”.

En #SiYoFueraAlcalde concluyó que una de sus ideas es retomar la iniciativa de los Guagua centros para los niños y niñas de los barrios populares.

Visita nuestros portales: