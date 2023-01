Lo que se sabe de la denuncia de corrupción en sector de energía

Imagen referencial. Autoridades iniciaron la investigación de la supuesta denuncia de corrupción. Foto: Internet

Un caso de corrupción entre las empresas públicas salió a la luz desde la semana pasada, donde los supuestos involucrados son algunas autoridades y parientes del presidente Guillermo Lasso.

El Gobierno junto a la Secretaría Anticorrupción interviene en las entidades del supuesto caso en el sector eléctrico del país, que se difundió luego de una investigación desarrollada por un medio digital del país y quienes la catalogaron como 'El Gran Padrino'.

Esta trama se inició el pasado lunes 9 de enero de 2023, cuando La Posta publicó la primera parte de lo que sería una presunta trama de corrupción en empresas estratégicas públicas, que implica como supuesto líder a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, a quien abrazó y besó en la mejilla cuando se posesionó como Jefe de Estado.

El medio también reveló otros nombres de funcionarios y exfuncionarios como presuntos involucrados. Además, mencionó que Mauro Vargas, general de la Policía, habría realizado un informe y un diagrama: 'Jerárquico-tráfico de influencias' y 'Diagrama jerárquico narcotráfico-lavado de activos'.

Lo que se sabe de la denuncia de corrupción

Martes 17 de enero de 2023

El secretario de la Administración Pública del Gobierno, Iván Correa, informó que por medio del presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO-EP), se solicitaron las renuncias de los gerentes de todas las firmas estatales.

Lunes 16 de enero de 2023

El empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, emitió una carta la noche del lunes 16 de enero, en la que manifestó que ha sido difamado como "cabeza una presunta trama de corrupción en las empresas públicas del país" y que han utilizado su nombre.

En la mañana del mismo lunes presentó una denuncia por supuesta difamación contra Andersson Boscán, del medio digital La Posta, por USD 500 000, después de que lo señalara como cabeza de una presunta red de corrupción.

La Secretaría de la Política Pública Anticorrupción puso en marcha desde este lunes la intervención en varias entidades públicas involucradas en un supuesto caso de corrupción.

Luis Verdesoto, titular de la Secretaría, detalló que su compromiso es que el lunes, 23 de enero entregará un informe del estado de la investigación a Lasso y a la opinión pública

El presidente Lasso envió una carta a Diana Salazar, fiscal general del Estado, para informarle sobre las recientes disposiciones en torno a denuncias. Además, instruyó al Ministerio de Gobierno y a la Policía que localizaran a dos personas presuntamente involucradas en el caso de corrupción.

El ministro del Interior, Juan Zapata, evitó dar detalles, pero dijo que se activaron las instituciones para ubicar al exfuncionario Hernán Luque y al ciudadano Rubén Cherres.

Sábado 14 de enero

El presidente Guillermo Lasso, antes de su viaje a Europa, dispuso que el secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, investigara la supuesta trama de corrupción en los nombramientos y contratos en el sector eléctrico.

Jueves 12 de enero

Lasso rompió el silencio y se refirió a la denuncia, además defendió a Danilo Carrera. “Danilo Carrera es una persona a la que estimo mucho, lo conozco ya 64 años. Un hombre intachable, que no puede ser denigrado usando su cara como logo de narcotráfico”, indicó el Mandatario.

Miércoles 11 de enero

La Asamblea Nacional discute sobre conformar una comisión multipartidista y pedidos de comparecencias.

El Ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunció y dijo que las partes afectadas pondrán una denuncia penal para que se investigue el caso. “Voy a empaparme de toda esta información para dar un conocimiento público y un informe oficial de parte del Ministerio”, ofreció.

La Policía Nacional, a través de un comunicado, informó que el general Mauro Vargas no lidera investigaciones sobre una presunta estructura delictiva. De hecho, informaron que Vargas no podría haber participado en algo que no es de su competencia interna como Inspector General de la Policía Nacional, pues en mayo de 2022, el general dejó su función como Director General de Inteligencia.

