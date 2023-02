¿Mascarilla es obligatoria para votar en elecciones 2023?

El uso de mascarilla no es obligatorio en los recintos electorales para ejercer el voto, según el Consejo Nacional Electoral. Foto: Cortesía CNE.

Daniel Romero (I)

El 5 de febrero, los ecuatorianos están convocados a las urnas. Como en las elecciones generales de 2021, estas votaciones se desarrollarán en medio de la pandemia del covid-19, que, si bien no tiene el mismo impacto de entonces, aún está presente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el uso de mascarilla no es obligatorio para sufragar en los recintos electorales. Sin embargo, es recomendable utilizarla en los espacios cerrados. El órgano electoral aclaró que no se puede impedir el ingreso al lugar ni el voto por no usar la mascarilla.

Los recintos electorales

Tras el catastro hecho por el órgano electoral, en el país hay 4 380 establecimientos que acogerán a las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en los comicios del domingo. Hasta esos puntos tendrá que acercarse el votante para consignar su voto.

Según Diana Atamaint, presidenta del CNE, todo el material electoral ya está distribuido. Esto incluye a las provincias y cantones de difícil acceso. La mañana de hoy, jueves 2 de febrero del 2023, la funcionaria explicó que, con custodia policial y funcionarios del CNE, se están repartiendo los paquetes electorales.

Voto en cárceles de Ecuador

Los comicios 2023 empezaron la mañana de este 2 de febrero con e voto de las personas privadas de libertad. Según el CNE, 5 497 detenidos están empadronados para votar. En un acto simbólico en la matriz del CNE en Quito, la misma Atamaint fue la encargada de inaugurar el acto.

Para el viernes 3 de febrero está prevista la votación de las personas que se acogieron al Voto en Casa, que está dirigido, sobre todo, para quienes tienen una discapacidad.

Noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: