Galo Chiriboga deslindó responsabilidades en caso Saab

Roger Vélez (I)

“Es preciso dar la cara”, dijo el exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga, quien compareció a la Comisión de Fiscalización como parte de las investigaciones sobre la operación de una empresa del colombo-venezolano Álex Saab en Ecuador.

Chiriboga deslindó responsabilidades en el proceso penal por supuesto lavado de activos que en 2016 terminó con el sobreseimiento y devolución de recursos a los accionistas del Fondo Global Construcciones (Foglocons), de Saab.

“El error no fue de la Fiscalía, el error fue que hubo una jueza que violando su deber jurídico de aplicar la ley no lo hizo y fue sentenciada por prevaricato”, señaló, en referencia a Madeleine Pinargote.

Chriboga aclaró que no actuó en este caso en calidad de Fiscal General porque no eran procesadas personas con fuero de Corte, pero aseguró que no fue un error el haber acusado de lavado de activos y no de exportaciones ficticias, como señaló en la víspera Jorge Zavala Egas, abogado de Foglocons.

#Asamblea | "Vengo a dar la cara", dice el exfiscal General Galo Chiriboga, quien comparece ante la Comisión de Fiscalización para explicar sobreseimiento en el caso de la empresa de #ÁlexSaab en Ecuador.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/SYZCu99qme — El Comercio (@elcomerciocom) November 10, 2021

“De este listado de delitos que se sugirió que podrían haber utilizado, el más grave es el delito de lavado de activos y haber utilizado otra figura jurídica para perseguir un delito de lavado de activos habría sido un grave error del fiscal que llevara este caso, al contrario de lo que se ha dicho”, sostuvo.

Aseguró que la Fiscalía General del Estado realizó varias acciones, después de que el 5 de julio de 2013 la Aduana y el Banco Central del Ecuador (BCE) alertaron sobre operaciones irregulares a Venezuela, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), creado por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez.

Chiriboga se abstuvo de contestar al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, si después fue abogado del dueño de una entidad bancaria, que mediante una casa de valores canalizó la liberación de USD 56 millones a Foglocons. Adujo que su actividad profesional es reservada.

“Yo entiendo que esta es una comisión que analiza el tema político, es una comisión política, el Parlamento hace acciones políticas, yo entiendo y respeto esa posición, pero el favor que pido es que estos casos no los traten desde la perspectiva política, por favor, porque la política no tiene nada que ver en estos casos”, puntualizó.

Desde octubre pasado, Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece recluido en Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por lavado de activos.