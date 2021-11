BCE pidió evaluar el Sucre y revela inconsistencias en caso Saab

Roger Vélez

La permanencia del Ecuador en el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) debe ser evaluada por las autoridades. Así lo señaló el gerente general del Banco Central (BCE), Guillermo Avellán, durante su comparecencia por el caso Álex Saab en la Comisión de Fiscalización.

La comparecencia se dio este jueves 4 de noviembre del 2021 y fue la primera como parte de las investigaciones que adelanta la mesa parlamentaria en relación a la influencia del colombo-venezolano Álex Saab, quien es presunto testaferro de Nicolás Maduro y enfrenta cargos por lavado de activos en EE.UU.

Avellán explicó que “el número de operaciones que se ejecutan a través del Sucre, prácticamente, desaparecieron en el 2020 y 2021”, por lo que el 22 de octubre pasado el BCE emitió un informe en el cual se recomienda “que el Estado ecuatoriano valore la pertinencia de continuar siendo parte del Tratado Constitutivo del Sucre”.

“Es parte, como representante legal del BCE, poner en conocimiento de esta información a las autoridades del Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, y, por otro lado, a la Procuraduría General del Estado para que sean estas instituciones quienes tomen la decisión final”, señaló.

El mecanismo fue creado en 2009 por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, y también se incorporaron Bolivia y Cuba, con el objetivo de impulsar el comercio, reducir costos de transferencias, sin necesidad de disponer de dólares. El ente entró en una pausa administrativa el 11 de octubre de 2019.

Avellán mencionó que Ecuador suspendió en 2018 sus aportaciones anuales para el funcionamiento del Consejo Monetario Regional (CMR), del sistema Sucre, debido a la falta de entrega de información (detrás de Venezuela era el segundo país con más aportes).

Movimientos inusuales

El funcionario reveló que entre 2010 y 2019, la participación de exportaciones desde Ecuador a través del Sucre fue exclusivamente a Venezuela (alrededor del 99%), por valores que llegaron a los USD 2 697, 51 millones. Mientras que la participación de importaciones ascendió a los USD 143,31 millones: el 82,3% a Venezuela y el 17,7% a Cuba.

En el caso de las transacciones que se realizaron entre Ecuador y Venezuela, Avellán manifestó que “llama la atención” que fueran mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae).

“Las transacciones a través del Sucre fueron mayores a las registradas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esto llama la atención porque las transacciones que se ejecutaron a través del Sucre deberían ser igual o menores a las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae, pero ese no es el caso, en el 2013, porque las transacciones ejecutadas a través del Sucre llegaron a un monto de USSD 822,9 millones, mientras que las exportaciones no petroleras que se registraron a través de la Senae legaron únicamente a USD 461,4 millones”, refirió.

Avellán mencionó que, “debido a estas inconsistencias que se presentaron, además de acciones legales que se llevaron a cabo en los entes pertinentes, el directorio del BCE aprobó dos regulaciones: la primera dirigida para instituciones financieras y la segunda dirigida para el Banco Central”.

Con la regulación 044, del 26 de julio del 2013, “se solicitó que previa a acreditar los recursos al beneficiario final de la operación, la institución financiera deberá exigir al exportador el numero de la declaración aduanera correspondiente y consultaren el sistema Ecuapas que la misma conste con el estado regularizado, y que los valores correspondan a la transferencia que el cliente reciba”, algo que no se cumplía.

La regulación 045, en cambio, se emitió el 6 de agosto de 2013 para que el BCE proceda a realizar las transferencias por importaciones y exportaciones instrumentadas con órdenes de pago realizadas a través del Sucre, a favor de personas naturales o jurídicas privadas, que no hayan sido reportadas oficialmente por el Senae y el SRI por haberse detectado inconsistencias de sus operaciones de comercio exterior y tributarias, respectivamente.

Usuarios

¿Podría indicarnos si el Banco Central del Ecuador cuenta con la lista de las personas naturales o jurídicas que recibieron dichas transferencias con inconsistencias?, increpó la socialcristiana Soledad Diab, una de las integrantes de la Comisión, al funcionario.

Avellán precisó que “son las entidades de control las que deben proporcionar esa información”. Matizó que “en caso de que se esté llevando una investigación por parte de un juez o de la Fiscalía General del Estado se puede aplicar la excepción establecida en el art. 354 del Código Monetario y Financiero y el BCE estuviera obligado a entregar esa información”.

El funcionario insistió en que las diferencias que se presentaron en 2013 fueron investigadas por la Fiscalía y precisó que ya no compete al BCE analizar o evaluar esas decisiones tomadas por los entes judiciales.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), remarcó que pedirán al BCE que entregue también todos los nombres de quienes operaron el BCE y el Banco del Sur, además de todo el registro de empresas que utilizaron el Sucre.

Por moción del correísta Roberto Cuero, la Comisión resolvió que pedirá la comparecencia de Luis Eduardo Sánchez, quien, junto al colombiano Álvaro Pulido, son accionistas del Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa vinculada a Saab en Ecuador. EE.UU. anunció una recompensa millonaria por la captura de Pulido.