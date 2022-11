La recomendación del fundador de Amazon a días del Black Friday

Jeff Bezos es considerado la cuarta persona más rica del mundo, según la revista Forbes. Foto: archivo / EFE

Redacción Elcomercio.com

Jeff Bezos, fundador de Amazon, una de las tiendas online con más usuarios en el mundo, sorprendió en una entrevista con CNN al decir que “no hay que hacer grandes compras en el Black Friday”.

"Si usted está pensando en comprar un televisor con pantalla grande, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un auto nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos", señaló Bezos.

En la entrevista, el multimillonario alertó sobre una posible recesión económica derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que considera que es mejor que las empresas y los consumidores conserven el dinero para ahorrar ante la compleja situación actual.

"La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora", agregó.

Este viernes 25 de noviembre se celebra el Black Friday, día que millones de personas están a la espera de comprar artículos con llamativos descuentos.

El Black Friday comenzó en Estados Unidos y se ha extendido por todo el mundo en los últimos 10 años.

Donación de su fortuna

En la misma entrevista, el pasado 14 de noviembre del 2022, Bezos dijo que planea donar la mayor parte de su patrimonio, de USD 124 000 millones, para combatir la crisis climática y las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

Se trató de la primera vez que el empresario hizo esa afirmación, aunque no dio detalles sobre cómo planea emplear su fortuna en beneficio de los objetivos que se ha marcado.

Bezos, considerada la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes, ha empleado hasta el 14 de noviembre de 2022, USD 10 000 millones en los últimos 10 años a su fundación para la protección del medioambiente, lo que supone aproximadamente el 8% de su capital actual.

En la entrevista con CNN apuntó que el trabajo filantrópico necesita mucho esfuerzo y aseguró que "hay un montón de formas en las que también se pueden hacer cosas ineficaces, así que hay que pensarlo con cuidado y hay que tener gente brillante en el equipo".

Más noticias de Ecuador:

Visita nuestros portales: