Madre se entera que su hijo hacía bullying; lo llevó a disculparse a la casa de la niña

Una madre contó a través de un video en TikTok la experiencia que hizo pasar a su hijo al enterarse que le hacía 'bullying' a una compañera de su escuela en Reino Unido.

La madre llamada Samm Jane realizó un 'story time' (hora de historia) el pasado 8 de junio de 2022 donde contaba qué medida tomó para que su hijo no vuelva a acosar o molestar a la niña.

"Recibí una llamada de la escuela de mi hijo para informarme que había estado peleando con una niña. Me dijeron que no sabían exactamente lo que había estado diciéndole, pero me aseguraron que Dave había estado enviando mensajes de texto desagradables a una de las chicas de su clase”, dijo a sus usuarios en TikTok.

Tras conocer la noticia, Jane le exigió a su hijo de 11 años al llegar a casa que le dé su celular desbloqueado sin decir una palabra más. El niño sorprendido le dijo "¿qué, qué, por qué?". Jane quería averiguar qué estaba haciendo su hijo contra la compañera. Allí mismo encontró una conversación a través de mensajes de texto donde insultaba a la menor diciéndole: “No quiero volver a ver tu cara fea en la escuela. Tu cara fea y tu cuerpo gordo me ofenden”, entre otros calificativos desagradables.

Ante lo ocurrido la madre decidió darle una lección a su hijo para que no vuelva a tratar mal a las mujeres. “Le dije a Dave que íbamos a disculparnos. No solo con la niña, sino también con sus padres, sus tías, sus tíos, quienquiera que estuviera en esa casa”, dijo Jane.

Le pidió al niño que compre unos chocolates y unas flores con el dinero que le habían regalado por su cumpleaños para que cuando vayan a la casa de su compañera se pueda disculpar con flores y chocolates en la mano.

“Lo acompañé a la casa de la niña, yo estaba furiosa. Llamé a la puerta y la chica abrió. Le pregunté si sus padres estaban adentro, y ella los trajo a la puerta”, dijo.

Los padres salieron, tras contarles lo sucedido su hijo pidió disculpas a toda la familia. Finalmente, su compañera aceptó las disculpas y Jane concluyó diciéndole a la menor que él nunca más le hablará así.