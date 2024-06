El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó este lunes 24 de junio de 2024 de un riesgo de “guerra civil” en Francia. Según el mandatario ocurrirá si, tras las elecciones legislativas del 30 de junio y el 7 de julio, le toca gobernar en cohabitación con la ultraderecha o el frente de izquierdas.

En una entrevista en el programa de podcasts ‘Génération Do It Yourself’, de Matthieu Stefani, Macron dejó otro dramático mensaje a los franceses antes de la recta final de la primera vuelta de los comicios. Mientras los sondeos dan a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen como clara favorita, seguida por la izquierda del Nuevo Frente Popular, y con el macronismo en un distante tercer lugar.

“La respuesta de la extrema derecha divide y lleva a una guerra civil, porque enfrenta a las personas dependiendo de su religión o de su origen“, manifestó Macron. Fue criticado por entrar en campaña cuando debería mantener cierta neutralidad como garante de las instituciones.

Por lo que se refiere a La Francia Insumisa (LFI), el partido que lidera el Nuevo Frente Popular. Macron dijo que “encierra a las personas en un sectarismo que puede tener resultados electorales, pero eso también puede implicar una guerra civil. Esto ocurre debido a que enfrenta a las personas por su pertenencia religiosa o de comunidad”.

No obstante, reconoció que tanto RN como el LFI son una respuesta del electorado a “verdaderos problemas, verdaderas angustias”.

“Algunos dicen que no hay respuesta al problema de la inseguridad, o ‘no me reconocen ni me protegen por el hecho de ser musulmán'”, comentó

Macron justificó de nuevo su decisión sorpresa de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas el pasado 9 de junio. Ocurre tras la amplia victoria del RN en las elecciones europeas y el pobre resultado del partido macronista.

“No hay nada más grande y más justo en una democracia que tener confianza en (las decisiones) del pueblo”, sostuvo.