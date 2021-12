Intendencias controlarán que establecimientos reciban personas vacunadas

Yadira Trujillo Mina (I)

Las intendencias de Policía serán las encargadas de controlar que los establecimientos de actividades no esenciales como centros comerciales, mercados, restaurantes y otros soliciten el carné o certificado de vacunación a todas las personas que ingresen allí. Así lo confirmó el presidente del COE Nacional, Juan Zapata.

Zapata dijo que ya fue enviado al Ministerio de Gobierno, ente rector de las intendencias, el documento en el que se les dispone que realicen dicho control. Ahí también constan los lineamientos del Ministerio de Salud Pública (MSP), con respecto a la obligatoriedad de la vacunación anticovid.

En el documento, el COE Nacional solicita que se instruya a los intendentes provinciales para que realicen los operativos de control. En él también se dispone que los intendentes deberán coordinar dichas acciones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Significa que los sancionados por recibir a ciudadanos no vacunados serán los establecimientos. “Lo más importante no es ir por la sanción, hay que concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la vacuna”, dijo Juan Zapata. Además, señaló que de acuerdo con la normativa vigente, se establece la sanción para los establecimientos que no cumplan con medidas de seguridad y sanitarias. Con esto último anclaron la nueva disposición, dijo.

Este jueves 23 de diciembre del 2021 empezó a regir la medida de solicitud obligatoria del carné o certificado de vacunación con esquema completo (dos dosis o monodosis). Asimismo, el Ministerio de Salud anunció que se emitió la norma técnica para la obligatoriedad de la vacunación.

En los Lineamientos de obligatoriedad de la vacunación contra SARS CoV-2 del MSP se dice que desde finales de noviembre, en el país hay una tendencia al alza de contagios, con alrededor de 2 900. Asimismo, hay un incremento lento y sostenido en la positividad de las pruebas PCR desde mediados de diciembre. Esta subió nueve puntos porcentuales en nueve semanas.

El Ministerio sostiene que, además del aumento de contagios, la decisión se tomó debido a la circulación de nuevas variantes de preocupación como la Ómicron. Además, la Cartera dice que la obligatoriedad de la inmunización obedece a la tendencia internacional que muestra la rapidez del contagio y la presión a los servicios de salud que tienen alta demanda en hospitalización.