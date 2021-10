Eventos públicos masivos se podrán realizar desde el 30 de octubre

Yadira Trujillo (I)

Los eventos públicos masivos se podrán realizar en Ecuador desde el 30 de octubre del 2021. Para eso se deben cumplir los protocolos autorizados este lunes 18 de octubre del 2021 por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

El presidente del COE, Juan Zapata, informó que entre los lineamientos para la reapertura de eventos culturales -en un periodo de pilotaje- se encuentran varios requisitos que deben cumplir tanto los organizadores como los asistentes a los encuentros.

La inmunización con el esquema completo, con una vigencia de 14 días, es una de las condiciones. También se pedirán pruebas PCR realizadas 72 horas antes del evento y se vigilará el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Este miércoles 20 de octubre, el COE nacional remitirá los lineamientos a las intendencias de todo el país para que puedan emitir las respectivas autorizaciones. Los eventos deben ser en sitios abiertos o en lugares cerrados a techo abierto (estadios, plazas de toros) El aforo permitido es del 60% para conciertos masivos y 75% para salas de cine, teatro y otras presentaciones de arte.

Zapata señaló que, conforme aumente el porcentaje de vacunación se revisarán los eventos en otros recintos (cerrados y con ventilación) y se incrementarán los aforos. “Ya no existe el pretexto de la clandestinidad, los eventos pueden reabrirse, pero cumpliendo este requisito”.

El presidente del COE además recordó que los GAD que requieren permisos de las intendencias también deben cumplir con el protocolo diseñado por la mesa de Salud del COE. El proceso establecido -dijo- no intercede en la reapertura de espacios que ya están autorizados por los municipios como bares, discotecas, karaokes y centros de tolerancia.

El viceministro de Gobierno, Homero Castanier, enfatizó en que no se entregarán permisos si no se cumplen las directrices para eventos que se están organizando o se van a organizar en meses posteriores. Los protocolos -señaló- marcan la logística de venta de entradas, socialización de los eventos, desarrollo del mismo y seguimiento posterior, incluido el estado de salud de los asistentes, la producción y los artistas, ya que se llevará un registro con la compra de los boletos.

Los permisos se entregarán a partir el 30 de octubre, por lo que posterior a esa fecha se podrán ejecutar los eventos, dijo el viceministro. “Es importante que nos reactivemos en orden y cuidándonos todos”.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, recordó a la ciudadanía que, si bien se ha avanzado, la pandemia no ha terminado. “Tenemos una positividad viral del 4,7%, las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) están descongestionadas, no hay listas de espera, el exceso de mortalidad ha bajado al 9%, que es el nivel prepandemia. Pero eso no quiere decir que la pandemia está controlada”.

Eso significa que se debe continuar con los controles a nivel comunitario, al igual que con la corresponsabilidad social, señaló la titular de Salud. “Comprendemos que la ciudadanía quiere reactivarse económica y socialmente, al igual que el área de la cultura”.

Por ello, dijo que diferenciaron eventos que se pueden realizar con seguridad, de acuerdo con el tipo de lugares en los que se llevan a cabo para disminuir al máximo el riesgo de contagio. También, indicó que condicionaron la reapertura de eventos culturales según la cobertura de vacunación en diferentes provincias.