Los candidatos a la Presidencia de Ecuador, luego del debate presidencial realizado el 19 de enero de 2025, continúan la campaña electoral. Muchos de ellos optaron por potenciar las frases que se posicionaron en el evento organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Son 16 postulantes, incluido el actual presidente Daniel Noboa, quien luego del encuentro realizado en Quito, viajó a Estados Unidos para ser parte de la investidura de Donald Trump.

Campaña electoral luego del debate presidencial

Daniel Noboa pidió licencia para ser parte del debate. Apenas terminó, asumió nuevamente su rol de Presidente. Así que este 20 de enero, estuvo en primera fila en el cambio de mando de Estados Unidos. Él estuvo acompañado de su esposa, Lavinia Valbonesi.

Luisa González, por su parte, incluyó en su agenda una entrevista en un medio nacional. En este, ella retó a Noboa a debatir antes de las elecciones 2025. Estas serán el 9 de febrero. En las redes sociales, como Instagram, difundió fragmentos de su intervención en el debate.

Henry Cucalón también incluyó en su jornada posdebate seis entrevistas. Él logró posicionar la frase que le dijo a Noboa durante el debate: “Eres o te haces”. La replicó en post difundidos en redes como Instagram. En esta agregó un elemento a su imagen: unas gafas.

Andrea González, en cambio, se volvió tendencia en las búsquedas en las distintas plataformas. Aunque, no difundió contenido actualizado en sus redes sociales. No obstante, luego del debate no perdió la oportunidad para compartir publicaciones que aludían a que era la ganadora del debate.

Frases del debate toman fuerza en la campaña

El candidato Iván Saquicela fue uno de los que potenció su discurso en contra de los candidatos que mantienen la mayor aceptación, Daniel Noboa y Luisa González. En esa línea, él publicó: “Ni Quaker ni Hierbaluisa, la gente se rebela con Iván Saquicela”.

De su lado, Juan Iván Cueva apostó a publicaciones como la que se lo ve realizando tareas del hogar. La imagen está acompañada con: “¿Qué hiciste después del debate? No importa lo bien que te fue en el debate, igual te toca llegar a casa a trapear las travesuras de Milo, mi pequeño perrito”. Cuatro entrevistas también estuvieron en su agenda.

Entrevistas, videos y personajes

Jorge Escala, en cambio, compartió una entrevista radial en la que aludió, una vez más, a la supuesta deuda tributaria de Daniel Noboa. Según él, el Presidente perdió el año en el debate. También enfatizó en la necesidad de mano dura para los “narco generales”.

Leonidas Iza, por su parte, compartió publicaciones de entrevistas en medios de comunicación y un recorrido en Santo Domingo, donde usó un chaleco antibalas. No perdió la oportunidad para sumarse a la tendencia de videos con canciones movidas, como la del personaje del momento, capibara.

Henry Kronkle agendó cinco entrevistas en medios nacionales y locales. En una aseguró que, de llegar a la Presidencia, enviará a la Asamblea una reforma tributaria. Las empresas públicas tienen que estar en manos de colegios de profesionales.

Las frases del debate tienen eco en las redes

Francesco Tabacchi se sumó a la rueda de entrevistas, para hablar de las conclusiones del debate. En una de estas dijo que le preocupó que no se haya topado temas, como la lucha contra la violencia contra la mujer. También anunció que, en la noche, en una transmisión en vivo por sus redes.

Luis Felipe Tillería le sacó provecho en redes a las frases que tomaron fuerza en el debate, como “Con Tillería, se acaba la pillería”. Y al ritmo de Don Omar, el candidato invitó al primer viaje en el tren bala, una de sus propuestas de campaña.

Enrique Gómez compartió un video de recorridos en varios puntos de Ecuador, con el cierre de su frase emblema: “Vamos a rescatar a Ecuador”.

Carlos Rabascall, además de compartir fragmentos de su intervención en el debate, publicó su jornada de entrevistas y un meme con las frases: “Nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer por nuestro país. Le estás dando cátedra, Carlos”.

Pedro Granja, en cambio, se fue por el lado de las propuestas directas, como control de armas, auditorías a proyectos extractivos, políticas fiscales progresivas, entre otras. Recordó, a su vez, que es un abogado y activista de derechos humanos.

Jimmy Jairala le apostó a un video con simpatizantes, con la frase: “Qué hermoso es compartir con personas que sueñan con un mismo propósito”. También aprovechó el material resultante del debate, en el que aseguró que la gente optará por el candidato de Centro.

El debate tuvo dos grupos

Primera franja de candidatos

Primer atril: Henry Cucalón

Segundo atril: Jimmy Jairala

Tercer atril: Francesco Tabacchi

Cuarto atril: Jorge Escala

Quinto atril: Henry Kronfle

Sexto atril: Luis Felipe Tillería

Séptimo atril: Juan Iván Cueva

Octavo atril: Daniel Noboa

Segunda franja de postulantes

Primer atril: Enrique Gómez

Segundo atril: Luisa González

Tercer atril: Carlos Rabascall

Cuarto atril: Andrea González

Quinto atril: Pedro Granja

Sexto atril: Iván Saquicela

Séptimo atril: Leonidas Iza

Octavo atril: Víctor Araus

