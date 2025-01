La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña logró este jueves la nominación al Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en el narco-musical ‘Emilia Pérez’, anunció la Academia de cine de Hollywood.

La categoría de mejor actriz de reparto

Saldaña compartirá categoría con la actriz Mónica Barbaro (‘A Complete Unknown’), Ariana Grande (‘Wicked’), Felicity Jones (‘The Brutalist’) e Isabella Rossellini (‘Conclave’), y la ganadora se dará a conocer en la gala del próximo 2 de marzo en Los Ángeles.

Ceremonia de nominación a los Premios Oscar:

Su papel en el narco-musical ‘Emilia Pérez’

Dirigida por el francés Jacques Audiard, Saldaña interpreta a una abogada un tanto hastiada de su trabajo, que recibe una jugosa oferta por parte de ‘Manitas’, líder de un cartel mexicano: ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo.

Un filme con temas sociales y números musicales

En un combinado de suspense, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

Tráiler de ‘Emilia Pérez’:

Reconocimientos previos para Zoe Saldaña

Por esta interpretación, Saldaña se alzó el pasado 5 de enero con su primer Globo de Oro a mejor actriz de reparto y su nominación a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico.

Saldaña, reina de la taquilla mundial

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

