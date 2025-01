El jueves 23 de enero de 2025, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2025, el máximo galardón del cine.

Estos son los primeros nomiandos:

Nominadas al Oscar a mejor actriz secundaria

Ariana Grande por ‘Wicked’

Felicity Jones por ‘The Brutalist’

Isabella Rosselini por ‘Cónclave’

Monica Barbaro por ‘A Complete Unknown’

Zoe Saldaña por ‘Emilia Pérez’

Nominados al mejor guion original

Brady Corbet y Mona Fastvold por ‘The Brutalist’

Coralie Fargeat por ‘La sustancia’



Jesse Eisenberg por ‘A Real Pain’



Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David por ‘Septiembre 5’



Sean Baker por ‘Anora’

Nominados al Oscar a mejor guion adaptado

Clint Bentley y Greg Kwedar por ‘Las vidas de Sing Sing’

Jacques Audiard por ‘Emilia Pérez’

Jay Cocks y James Mangold por ‘A Complete Unknown’

Joslyn Barnes y RaMell Ross por ‘Nickel Boys’

Peter Straughan por ‘Cónclave’

La previa de los anuncios

La ceremonia de nominaciones genera gran expectativa, con películas como The Brutalist, Cónclave, Emilia Pérez y Wicked como algunas de las favoritas.

Sin embargo, los Oscar suelen sorprender con selecciones inesperadas. Inicialmente, el anuncio estaba programado para el 19 de enero, pero fue pospuesto debido a los incendios en Los Ángeles.

En Ecuador, la transmisión en vivo de los Oscar comenzará a las 08:30 y podrá seguirse a través del sitio web oficial de los Oscar (www.oscars.org) y en el canal de YouTube de la Oscar.

¿A qué hora se anuncian los nominados en otros países?

Perú y Colombia: 08:30

08:30 México: 07:30

07:30 Venezuela: 09:30

09:30 Argentina y Chile: 10:30

¿Cuándo son los premios Oscar 2025?

La esperada ceremonia de premiación de los Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Para Latinoamérica, se podrá ver en vivo a través del canal TNT, así como en streaming en DGO y Universal Plus.

Este año, la Academia entregará premios en 23 categorías, con una gala conducida por el reconocido comediante Conan O’Brien, famoso por su trabajo en Late Night with Conan O’Brien y The Tonight Show with Conan O’Brien.

La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Quiénes serán los nominados? Ecuador podrá seguir el anuncio en vivo y conocer a los favoritos de los Oscar 2025.