Demi Moore, una de las actrices más emblemáticas de Hollywood, se encuentra en la antesala de lo que podría ser el momento cumbre de su carrera: la posibilidad de alzarse con el Oscar a Mejor Actriz por su papel en ‘La Sustancia’. Este reconocimiento llega tras décadas de altibajos en su trayectoria, marcadas por éxitos rotundos y desafíos personales.

Inicios y ascenso al estrellato de Demi Moore

Demi Moore inició su carrera en la década de 1980. Participó en películas como ‘Blame It on Rio’ (1984) y ‘St. Elmo’s Fire’ (1985), que la posicionaron como miembro destacado del ‘Brat Pack’. Sin embargo, fue su interpretación de Molly Jensen en ‘Ghost: la sombra del amor’ (1990), junto a Patrick Swayze, la que la catapultó al estrellato internacional. A pesar del éxito de la película, Moore no recibió una nominación al Oscar en esa ocasión.

Demi Moore: Éxitos y tropiezos en su filmografía

Durante los años 90, Demi Moore consolidó su carrera con títulos como ‘Propuesta Indecente‘ (1993) y ‘A Few Good Men'(1992). No obstante, también enfrentó críticas por películas como ‘Striptease’ (1996), que le valió un premio Razzie a la peor actriz. Estas fluctuaciones afectaron su reputación en la industria, y la llevaron a alejarse temporalmente del foco público.

El resurgimiento de Demi Moore con ‘La Sustancia’

Después de años de papeles secundarios y proyectos independientes, Demi Moore resurge con ‘La Sustancia’ (2024), dirigida por Coralie Fargeat. En este thriller psicológico, Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una celebridad televisiva que, tras ser despedida por considerarla ‘demasiado vieja’, se somete a un tratamiento experimental para rejuvenecer. La actuación de Moore ha sido aclamada por la crítica, describiéndola como ‘intrépida al parodiar su imagen pública’ y su ‘mejor papel en la pantalla grande en décadas’.

Demi Moore: Reconocimientos y expectativas para los Oscars

Gracias a su actuación en ‘La Sustancia’, Demi Moore ha obtenido el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Película, su primer galardón en casi 45 años de trayectoria. Este reconocimiento la posiciona como una fuerte contendiente para los Oscars 2025, donde compite en la categoría de Mejor Actriz.

Demi Moore y la competencia en los Oscars 2025

En esta edición de los Oscars, Demi Moore enfrenta a actrices como Karla Sofía Gascón por ‘Emilia Pérez’, Mikey Madison por ‘Anora’, Cynthia Erivo por ‘Wicked’ y Fernanda Torres por ‘Aún estoy aquí’. A pesar de la competencia, la transformación y profundidad que Moore aporta en ‘La Sustancia’ la convierten en una favorita para llevarse la estatuilla.

¿Será esta la noche de Demi Moore?

La gala de los Oscars 2025 podría marcar un hito en la carrera de Demi Moore. Después de décadas de altibajos, su actuación en ‘La Sustancia’ no solo ha revitalizado su carrera, sino que también ha abierto un diálogo sobre la presión estética y la obsesión por la juventud en la industria del entretenimiento. Independientemente del resultado, el regreso de Moore es un testimonio de resiliencia y talento que reafirma su lugar en la élite de Hollywood.