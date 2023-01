V, de BTS, mostrará su faceta de cocinero en programa

Los integrantes del grupo surcoreano BTS llevan adelante distintos proyectos desde su separación temporal. Foto: Archivo/ EFE

Desde el anuncio de una pausa en su carrera musical, los siete integrantes de la banda surcoreana BTS se concentran en proyectos individuales. Es así que pronto, uno de ellos, se estrenará en un programa de cocina tipo 'reality show'.



BTS anunció su separación temporal a mediados de 2022. Desde entonces los jóvenes han tomado rumbos diferentes en busca de identidad, madurez y panoramas renovados.



Jin, el integrante mayor de BTS, se embarcó el pasado mes de diciembre en el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En tanto que Jungkook participó en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022.



RM lanzó su primer disco en solitario titulado 'Índigo', de acuerdo a Soompi, un portal especializado en cultura coreana. Mientras que a Suga se lo vio en la Semana de la Moda en París, como embajador de la lujosa marca Valentino.



Sobre Jungkook, también conocido como el 'Golden Maknae' de BTS, tiene entre sus útlimos proyectos representar a la marca de ropa Calvin Klein.



De su lado, J-Hope está próximo a estrenar su documental j-hope IN THE BOX, que sigue durante aproximadamente 200 días al cantante mientras prepara y lanza su primer álbum oficial en solitario 'Jack In The Box'.



Pero V, también miembro de la banda coreana, no se ha quedado atrás. Fue a inicios de diciembre del año pasado, según el periódico peruano Trome, que comenzaron a surgir los rumores de su posible participación en Seojin’s, un programa de cocina dedicado a la comida callejera



Seojin’s, la serie que muestra otra faceta de V



Kim Taehyung, nombre de pila de V, dejó a un lado la música y su personalidad idol para experimentar, de la mano del reality Seojin’s, una faceta completamente nueva: la de cocinero y mesero de comida callejera.



Se trataría de una nueva versión de Youn’s Kitchen, un programa que, al igual que Seojin’s, convierte celebridades, idols y actores en empleados de restaurantes en otros países.



En el adelanto, que fue ampliamente difundido por redes sociales, se ve al integrante de BTS usando uniforme y lidiando, entre otras cosas, con la presión que tiene un mesero en sus labores diarias.



El show televisivo, que se grabó en territorio mexicano -de acuerdo con el portal SoundPark se filmó en las playas paradisíacas de Bacalar, en Quintana Roo-, contará con la participación de otras estrellas coreanas como Park Seo-joon y Choi Woo-shink, quienes aparecieron en la cinta Parásitos, ganadora del Óscar en 2020.



Los fanáticos del ARMY se encuentran a la espera, no solo de ver al icono del K-pop en una faceta diferente, retadora y dinámica, sino también cómo superará las barreras propias de la cultura y el lenguaje. ¿Hablará en español? es la pregunta que muchos seguidores se hacen.



Para contestar esta y más interrogantes acerca del nuevo proyecto de V, no hace falta mucho tiempo. El estreno del programa se realizará el próximo 24 de febrero a las 20:50 (hora de Corea). Eso quiere decir que en Ecuador, por ejemplo, el lanzamiento se dará a las 06:50 del 23 de febrero.



Hasta el momento, no se sabe si estará en las plataformas de streaming; sin embargo, los fanáticos latinoamericanos piden a gritos poder disfrutar de la muestra gastronómica coreana y, por supuesto, el carisma de V.

