La Unión Europea quita el modo avión en los vuelos y permite conexión de 5G

Desde el pasado sábado no se necesita encender el modo avión en los vuelos dentro de Europa. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

La Unión Europea anunció el sábado 26 de noviembre de 2022 que será posible disfrutar de conexión 5G en los vuelos. Esto se traduce en la no obligatoriedad del uso del modo avión.

Esa configuración con más de 10 años de vida, fue inventada en principio por y para su uso en aerolíneas. Con el fin de facilitar las comunicaciones entre tripulación del vuelo y controladores.

En la década de los 90, se defendía que las tecnologías de transmisión de señales y radiofrecuencia podían afectar a las comunicaciones de los pilotos, con pequeñas interferencias y molestos "clics" audibles. Por ello, se obligó que los teléfonos deben estar sin conexión alguna.

Cambio en la Unión Europea

En septiembre de 2014, la EASA (EASA, European Aviation Safety Agency) dio vía libre para usar dispositivos electrónicos sin modo avión en vuelos comerciales.

Pese a esto, la inmensa mayoría de aerolíneas como Iberia o Norwegian obligan a usar el modo avión, aunque sí permiten conectarse a la red WiFi propia que ofrecen.

Vuelos con conexión 5G

El paso que ha dado la UE supone la muerte del modo avión y con ello será posible conectarnos a las redes 5G que podrán ofrecer las aerolíneas.

Para conectarse a una red 5G, es imprescindible que el teléfono esté en modo de red, en otras palabras, sin modo avión activo.

Sin embargo, queda en manos de las aerolíneas el mantener o no la obligatoriedad o no del modo avión, pero la postura de la UE deja claro que no hay justificación alguna para mantenerlo.

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: