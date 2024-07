El viernes 19 de julio de 2024, el mundo despertó con la sorpresa de un fallo en los sistemas de Microsoft provocado por la caída de una empresa de ciberseguridad.

Muchas compañías que utilizan Microsoft como base para sus operaciones se han visto afectadas, lo que incluye diversos servicios como sistemas de pago, salud, transporte terrestre y aéreo, que han sufrido interrupciones y retrasos, lo que ha complicado la movilidad de personas y mercancías.

Incluso los portales internos de muchas organizaciones han dejado de funcionar correctamente, lo que ha afectado la productividad y la gestión interna de numerosas empresas. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Qué es Crowdstrike Falcon, la plataforma de ciberseguridad para Microsoft que ha originado el caos mundial?

La mayoría de las empresas y organizaciones se protegen de ciberataques con herramientas como antivirus. El problema que se ha presentado este viernes es que CrowdStrike, una de estas herramientas, ha interpretado los programas legítimos de Microsoft como una amenaza, según La Vanguardia. Esto impide que las empresas puedan operar con normalidad, lo que ha provocado un caos global en la productividad y gestión interna de numerosas organizaciones.

La caída ha afectado principalmente a los sistemas de Microsoft, una multinacional con presencia en gran parte del entramado de red mundial, a decir de la misma fuente.

La inoperatividad de los servicios de Microsoft supone un ‘apagón cibernético’ a escala global. Una gran cantidad de empresas y operaciones gubernamentales dependen del correcto funcionamiento de esta multinacional estadounidense.

Este incidente demuestra la dependencia crítica que el mundo tiene de los servicios de Microsoft y la importancia de contar con sistemas de ciberseguridad robustos y fiables.

El reciente fallo en Microsoft, que ha provocado una interrupción global, ha puesto bajo el foco a CrowdStrike, una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo. Según National Geographic, el software Falcon Sensor de CrowdStrike ha sido el causante de este problema.

Esto ha generado muchas preguntas sobre qué es CrowdStrike y por qué su plataforma es tan crucial. CrowdStrike es una empresa líder en ciberseguridad fundada en 2011 por George Kurtz, ex-CTO de McAfee, siguiendo con la misma fuente.

Es conocida por su plataforma de protección de ‘endpoints’ llamada Falcon. Con el uso de inteligencia artificial y análisis en tiempo real, Falcon detecta y previene amenazas cibernéticas avanzadas antes de que puedan causar daño significativo.

La plataforma Falcon está diseñada para proteger dispositivos individuales (endpoints) como portátiles o servidores, que son los puntos más vulnerables en una red corporativa. Su capacidad para detectar y prevenir amenazas en tiempo real la convierte en una herramienta esencial para muchas organizaciones.

Iván Reyes, docente de la Escuela de Ciencias de la Computación de la UIDE, explica que Falcon ofrece una protección integral contra amenazas cibernéticas mediante la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Estas herramientas permiten a Falcon analizar y comprender patrones de manera continua, mejorando la detección y corrección de amenazas en tiempo real. Esta capacidad de integrar inteligencia artificial y aprendizaje automático hace que la plataforma sea altamente efectiva en la protección contra ataques persistentes y avanzados, que son cada vez más comunes en el ámbito de la ciberseguridad.

CrowdStrike ha estado en el centro de algunos de los casos de ciberseguridad más importantes de la última década. Entre sus acciones más destacadas, según National Geographic, se encuentra la detección del ‘hackeo’ a Sony Pictures en 2014 y los ciberataques al Partido Demócrata entre 2015 y 2016.

George Kurtz, consejero delegado de CrowdStrike, aclaró en la red social X que el reciente incidente no fue un ciberataque, sino un fallo aislado de la última actualización de controladores de Falcon, que colapsó la plataforma Azure de Microsoft. Esto generó “pantallazos azules” en todo el mundo y obligó a reiniciar servidores.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.



We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…