Por amor viajó a Ecuador para conocer a su novio virtual, pero él la rechazó

Imagen referencial. La mujer se encontró en la terminal, cuando llegó a Ecuador, pero su supuesto novio la rechazó. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

El Diario (Manabí)

El 'tiktoker' ecuatoriano Kevin Nasevilla contó en un video en esa red social el caso de una mujer de Venezuela que, por amor, viajó a Ecuador para conocer a su novio virtual. Ella llegó, pero él la rechazó al conocerla.

Fabiane Urbina creyó que en el país comenzaría una nueva vida con la persona con quien mantuvo una relación virtual, pero su sueño se truncó. El hombre cambió de opinión cuando se conocieron en persona en la terminal a donde ella llegó desde su país.

Ahora Urbina vive en la calle y vende caramelos en las vías para sobrevivir en Ecuador junto a su hija. Fue así que el influencer ecuatoriano la conoció. Un día Nasevilla y su esposa conversaron con ella, cuando la mujer les ofrecía el producto.

El testimonio de la mujer

"Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook. Siempre hablábamos. Me pagó los pasajes. Quedamos en un acuerdo, me vendría con mi hija a vivir con él. Él me recibió en la terminal, pero no le gusté. Cuando él me vio personalmente me dijo que no era la persona que él había visto por fotos. No le gusté absolutamente nada, me botó y quedé en la calle”, aseguró la mujer.

Luego de que su historia se volviera viral, algunas personas se mostraron dispuestas a ayudarla. Por otra parte, el hombre que había prometido recibirla le envió audios para hostigarla. Ante esa actitud, Urbina solicitó al 'tiktoker' que borrara los videos.

En uno de esos audios, el supuesto novio menciona: “Yo no le dije que iba a ser algo suyo. No me gustó. ¿Qué quería que haga?, ¿Me obligara a estar contigo? No me gustaste, no es tampoco para decir que yo te hice mal. Tú estás en la calle porque te da la gana. Te puedes ir a tu casa, lárgate a tu país. Solo me haces quedar mal. Fueron puros chats, yo no te hice nada”.

El influencer no cedió ante las amenazas y se dedicó a ayudar a la ciudadana venezolana, quien además sufre de lupus. La enfermedad que le impide regresar a su país.

“La situación de ella no es fácil. Ella necesita un trabajo que le den mucho espacio, porque va a haber días que no va a poder trabajar. Por ejemplo, ayer tenía fiebre y no podía levantarse”, dijo en un video Nasevilla.

El tiktoker ecuatoriano pidió respeto y ayuda para la mujer. “Si la quieren ayudar puedes conversar conmigo y por este medio lo hacemos. Por favor, tengan más respeto, sobre todo a los hombres. Ya dos personas la ayudaron y son mujeres”, añadió.

Visita nuestros portales: