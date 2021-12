Gobierno no aplicará sanciones directas a quienes rechacen la vacunación

Bolívar Velasco (I)

El Gobierno Nacional informó que no aplicará sanciones directas contra aquellos ciudadanos que desoigan la obligación de vacunarse, según una decisión adoptada este jueves 23 de diciembre de 2021, sino que solo se verán limitados en el acceso a todo tipo de eventos por no disponer del certificado de pauta completa.

“Esperamos que las personas cumplan. La Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados”, informó el Ministerio en un comunicado ante las dudas que ha despertado entre la ciudadanía un anuncio por la mañana por el que decretaba la vacunación como obligatoria.

Y explica que el sentido de obligatoriedad emana directamente de una reciente decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para que no se permita la entrada a “ciertas actividades no esenciales” si el participante no presenta el carné de vacunación con pauta completa.

Esto se exigirá en “eventos, cines, museos y otros” por decisión del COE y se gestionará “a través de las intendencias y gobiernos autónomos descentralizados (GAD)” y, por tanto, “ellos vigilarán su cumplimiento”.

Ecuador anunció este jueves 23 que a partir de ahora considerará obligatoria la vacunación contra la covid-19 si bien dejó flecos sueltos en cuanto a la aplicación de la medida.

En un videocomunicado, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, insiste en que “la verificación del cumplimiento se da en relación a la capacidad de utilizar estos espacios públicos o privados”.

“En el caso de incumplimiento en estos lugares, es decir, no se exija el certificado, esas entidades que prestan servicios públicos deberán ser sancionadas por las autoridades correspondientes; no los no vacunados”, asegura la nota de prensa.

Para aclarar dudas, el Ministerio abunda que la prohibición de acceso no se podrá aplicar ni en lugares de trabajo, ni en hospitales, “ni a los estudiantes para acceder a una institución” educativa.

Las restricciones se aplicarán desde esta medianoche del jueves al viernes, y estarán en vigor hasta el 23 de enero, cuando se realizará un nuevo análisis del avance de la pandemia y la expansión de la variante ómicron.

También explica que serán aplicadas a cualquier persona por encima de los doce años.

Las medidas han sido impuestas después de la detección de al menos una veintena de casos de la variante ómicron y un incremento de los contagios generalizado, que las autoridades atribuyen a las jornadas festivas por el Día de Difuntos en noviembre, la Fundación de Quito en diciembre y, desde este viernes, las festividades navideñas.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) respondió una serie de inquietudes acerca de la obligatoriedad de la inmunización contra el covid-19.

Preguntas sobre la obligatoriedad de la vacunación

Tras la declaratoria de obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19, ¿qué pasa si no me aplico las dosis?

El MSP ha definido que la vacuna es obligatoria. Esto, debido a la situación epidemiológica y al alto riesgo de circulación de la variante Ómicron. Esperamos que las personas cumplan. La Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados. Lo que ocurre es que el COE Nacional ha dispuesto que hay ciertas actividades no esenciales que deberían presentar el carné o certificados. Esto se hará en eventos, cines, museos y otros. Es una decisión del COE y se administrará a través de las intendencias y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Ellos vigilarán su cumplimiento.

¿Si no hay un cumplimiento habrá sanciones?

La verificación del cumplimiento se da en relación a la capacidad de utilizar estos espacios públicos o privados. En el caso de incumplimiento en estos lugares, es decir, no se exija el certificado, esas entidades que prestan servicios públicos deberán ser sancionadas por las autoridades correspondientes; no los no vacunados.

¿Entonces lo hará cada intendencia y GAD?

Sí, eso es lo que dice el lineamiento. Las intendencias y GAD son las responsables de hacer cumplir y aplicar la normativa definida por el COE Nacional.

¿En el lineamiento se considera que el trabajo es un servicio esencial; qué pasará con ello?

Eso no está normado por el MSP. Estamos tomando las resoluciones del COE Nacional en donde se definen las sanciones. No se puede exigir el carné o el certificado a una persona que vaya a un hospital ni a los estudiantes para acceder a una institución.

¿Desde cuándo se aplicará esta decisión?

Se aplica desde las 00:00 de este jueves 23 de diciembre. Esperemos el cumplimiento del sector público y privado; conforme se adapta a las resoluciones del COE emitidas el 21 de diciembre. Estas últimas durarán 30 días hasta el 23 de enero de 2022.

¿La medida de mostrar el carné es temporal?

Sí, está relacionada con el avance de la pandemia y la expansión de la variante Ómicron.

¿Desde qué edad rigen los lineamientos de presentación del certificado?

Rigen desde los 12 años de edad. No se contempla a la población infantil por el menor riesgo. (En el lineamiento dice que: “La Autoridad Sanitaria Nacional en cumplimiento al Modelo de Atención Integral en Salud Familiar, Comunitario e Intercultural con enfoque de derechos humanos garantizará el derecho de todas y todos, con énfasis en población a partir de los 12 años”. En el caso de los infantes de entre 5 y 11 años deberán continuar con la inmunización).

¿Cuáles países han aplicado la misma medida?

Hay países europeos que han establecido disposiciones obligatorias. En la Unión Europea (UE) se ha establecido un ‘pasaporte verde’ para ingreso a restaurantes. En EE.UU. también hay estamentos que dicen que los trabajadores deben presentar este documento. Lo hacemos de forma soberana de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud. Establece la posibilidad de que el MSP pueda definir cuáles vacunas son obligatorias en base a la situación epidemiológica. Hay suficientes dosis para garantizar su seguridad.

¿Cuál es el objetivo de estas medidas?

Evitar que la variante Ómicron se disperse, contagie y se propague de forma rápida. No es una variante que genera enfermedad grave. Si hay un porcentaje que requiere atención en el sistema de salud y queremos evitar el aumento de las variantes.