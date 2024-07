Una joven ‘influencer‘ china, de tan solo 24 años, falleció mientras realizaba un desafiante reto en una transmisión en vivo.

El fatídico suceso ocurrió mientras Pan Xiaoting realizaba su sesión de ‘mukbang’ habitual, durante la cual solía ingerir hasta 10 kilogramos de alimentos.

Según informes locales, su estómago presentaba signos de distensión severa y contenía comida sin digerir al momento de su muerte.

La práctica del ‘mukbang‘ ha ganado popularidad entre los creadores de contenido en las redes sociales, quienes a menudo sacrifican su salud en pos de la fama y el lucro.

Xiaoting, quien anteriormente trabajaba como camarera, encontró en este desafío extremo una nueva forma de atraer seguidores y generar ingresos. Eso, a pesar de las advertencias de sus seres queridos y seguidores sobre los riesgos para su salud.

A Chinese streamer known for mukbang content, Pan Xiaoting, died during a recent broadcast due to “overeating” pic.twitter.com/CzRkKYHLj8