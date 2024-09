Desde el lanzamiento del álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira es una de las artistas latinas más relevantes de 2024, junto a Karol G. La barranquillera no solo continúa con su apabullante carrera, sino que ya se prepara para su próximo gran proyecto.

Este 14 de septiembre de 2024, Shakira asistió a una fiesta en Miami. Durante el evento, la cantante aprovechó para adelantar lo que parece su siguiente lanzamiento.

En medio de la fiesta, Shakira interpretó una nueva canción frente al público del bar, lo que rápidamente se convirtió en tendencia en X. Los asistentes grabaron videos en los que se escuchaba una canción inédita con un ritmo urbano, similar al estilo que ha popularizado en los últimos años.

La presencia de Shakira en la fiesta no pasó desapercibida, especialmente por su compañía, reseña el portal Infobae. En el evento estuvo junto a la cantante brasilera Anitta y la mexicana Danna Paola.

La aparición conjunta de estas tres artistas generó especulaciones sobre un posible video musical grabado en el lugar. Aunque los videos mostraban a las tres en acción, algunos insiders sugieren que la colaboración se dará solo entre Shakira y Anitta, con la canción titulada Soltera. Esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las artistas.

Además, en otro video grabado en la fiesta, Shakira fue vista bailando al ritmo de la nueva canción, mientras recibía apoyo de la creadora de contenido Lele Pons.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Los fanáticos se mostraron entusiastas: “No puedo dormir de la emoción”; “Shakira está increíble bailando su nuevo tema” y “La canción promete ser un éxito para bailar” fueron algunos de los comentarios.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente el lanzamiento, cuentas especializadas como Pop Stuff y Top Music Universe han confirmado que la canción ‘Soltera’ se publicará próximamente.

Los fanáticos también descifraron fragmentos de la letra, que sugieren una celebración de la libertad y la soltería. La colaboración promete ser un éxito, y los seguidores esperan ansiosos la confirmación oficial y la fecha de lanzamiento.

Durante un momento de la noche, Shakira se subió a una tarima de la discoteca para bailar mientras sonaba la que parece ser su nueva canción. Justo entonces, la artista vivió un momento incómodo por culpa de uno de los asistentes.

En el vídeo, Shakira aparece bailando y dando vueltas con una sonrisa y con un vestido corto. En un momento, la cantante se para y comienza a hablar con un miembro del público mientras se estira el vestido hacia abajo.

Shakira hace señas de negación con los dedos. Según el mismo usuario de X, un hombre estaba grabando a la artista por debajo del vestido y ella lo descubrió.

Shakira siguió bailando al ritmo de su canción, hasta que volvió a mirar al hombre y decidió parar de bailar, volver a estirarse el vestido y bajar de la tarima.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL