Perros matan a joven que habría entrado a robar en una casa

Dos perros de raza pitbull mataron a un joven de 19 años que habría entrado para intentar robar una vivienda ubicada en la ciudad argentina de La Plata. Según medios internacionales, uno de los canes fue abatido por un oficial quien le disparó para lograr que deje de atacar al presunto ladrón.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 20 de junio del 2020. El joven no se habría percatado de la presencia de los perros en el inmueble al que pretendía ingresar, sin embargo, cuando saltó la cerca, los canes notaron que era un intruso y se abalanzaron sobre él.



El joven fue identificado como Dylan E. y, según informa el diario local La Nación, comenzó a gritar lo que alertó a los vecinos del inmueble quienes llamaron al 911. Los habitantes del sector intentaron detener el ataque de los perros, pero no lo lograron.



Cuando llegó la Policía, asegura el medio, "realizaron disparos para poder dispersar a los pitbull, pero no lograron detenerlos y el joven terminó con profundas heridas en las piernas, los brazos y el cuello".



Los dueños del inmueble no se encontraban en casa, por lo que los oficiales tuvieron que derrumbar una pared para poder entrar al patio. El joven fue trasladado de urgencia a un hospital, pero llegó sin signos vitales.

Uno de los perros también murió durante el incidente como consecuencia de los disparos. Según La Nación, el suceso fue catalogado como "robo en grado de tentativa" y "averiguación causar de muerte"