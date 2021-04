¡Comprobado! Los perros si sienten celos cuando sus dueños acarician a otros canes

Un estudio comprobó que lo perros sienten celos cuando ven o imaginan a su amo dando amor a un potencial rival. La amistad que brindan los canes a los humanos es inquebrantable y ese fuerte vínculo, ahora se sabe, también provoca celos.

La investigación realizada por científicos de la Universidad de Auckland señala que "los perros muestran un comportamiento celoso y proporcionan la primera evidencia de que los perros pueden representar mentalmente interacciones sociales que inducen a los celos".



Según el estudio, publicado en la revista Psychological Science, en investigaciones anteriores se creía que los celos eran un sentimiento relacionado únicamente a la autoconciencia y por lo tanto a los humanos. Sin embargo, 18 perros evaluados junto con sus dueños confirmaron lo contrario.



El análisis consistió en llevar a los perros y sus dueños a una habitación en la que se encontraban un perro artificial muy realista y un cilindro de vellón. En el lugar, los humanos acariciaron al falso perro mientras sujetaban a su mascota con la correa.



Para el segundo experimento, se colocó una pantalla entre el humano y el can para que este no pueda ver ni a su rival ni a su dueño. Los científicos notaron el jaloneo de los perros al no poder ver a su dueño.

Asimismo, los perros gruñían o algunos parecían agitados. Todos esos son signos reveladores de celos, según mencionan los investigadores. Por lo tanto, se concluyó que, aunque los perros no podían ver a sus amos acariciando a su rival, ellos lo imaginaron y se mostraban celosos.