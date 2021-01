La conmovedora historia de la perrita que no quiso abandonar a su dueño mientras estuvo hospitalizado

Cuando Cemal Senturk fue llevado en ambulancia a un hospital su mascota, Boncuk, encontró la forma de salir del apartamento en el que vivían y seguirlo hasta el centro médico. Allí, en las puertas del centro de salud, la perra esperó a que su propietario reciba el alta.

La conmovedora historia tuvo lugar en Turquía y ha confirmado la lealtad de los perros hacia las personas. No había nada que podía interponerse entre las ganas de Boncuk de estar con su dueño, quien recibió el alta seis días después de su ingreso al hospital, tras ser operado de una embolia cerebral.



Pacientemente, Boncuk encontró un espacio en la puerta del hospital y allí esperó todos los días. Familiares de Senturk fueron al hospital en más de una ocasión para llevar a la macota a casa, pero la perra lograba escapar nuevamente y regresó al hospital todos los días. Así lo relató a la cadena CNN Murat Ercan, el director del hospital.



"Su perra Boncuk lo siguió a la puerta del hospital y se negó a irse durante seis días, hasta que su dueño fue dado de alta", aseguró Ercan en un comunicado citado por CNN.



La vivienda que compartían Boncuk y Senturk estaba a pocas calles del hospital. De acuerdo con el medio, la familia no lograba descifrar cómo la mascota seguía escapando.



Para aliviar la ansiedad que Boncuk debía sentir por no tener noticias de su dueño, Senturk se comunicó con su mascota a través de una ventana del centro de salud. Y así pasaron los días en los que la perra se negaba a irse sin su dueño.



La lealtad de la perra conmovió a los trabajadores del hospital, quienes la alimentaron y la cuidaron, aseguró el director del hospital.



El hombre y su mascota han vivido juntos durante nueve años y, según el director, Senturk también extrañó mucho a su fiel compañera mientras permaneció en el centro.

Luego de que recibió el alta, el hombre se dirigió a la puerta del hospital para finalmente reencontrarse con Boncuk. La perra, aseguró el director "se comportó de manera muy dulce durante los seis días y logró obtener el amor y el cariño de todos los trabajadores".