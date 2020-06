La película del perro aventuro 'Arthur the King' no será filmada en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La película que contará la vida del perro aventurero ecuatoriano, Arthur, será filmada en locaciones de Puerto Rico. Así lo dio a conocer Mikael Lindnord, el deportista sueco que adoptó al can en 2014, en una publicación de Facebook.

El dueño de Arthur también reveló el pasado lunes 22 de junio de 2020, algunos detalles de lo que será la producción de este filme. ‘Arthur the king′ es el nombre de la película que será rodada por los estudios de Entertainment One y Tucker Tooley Entertainment en una colaboración.



Cuando las restricciones por la pandemia del SARS-Cov-2 permitan la pre-producción se dará inicio al casting de actores y del perro que interpretará al can ecuatoriano. Por ahora lo que sí está confirmado es que el conocido actor Mark Wahlberg hará del deportista sueco. Wahlberg ha participado en filmes como el ‘Planeta de los Simios’ y ‘Ted’.



Además, se dio a conocer que el director de ‘Arthur the king’, será Baltasar Kormakur, mientras que el guión fue escrito por Michael Brandt y Mikael Lindnord.

En el texto de la publicación, el deportista señala que la historia de la película “no se trata de mí” y continúa “esto es mucho más grande que un equipo de aventura, una carrera y definitivamente más grande que el deporte. Esto es sobre Arthur y la vida. Me veo muy privilegiado porque me atreví a desafiar todo y no paré”. Al texto le acompaña una imagen de Lindnord acariciando a Arthur cuando ambos se conocieron.

Arthur fue adoptado en 2014, cuando Lindord junto a su equipo Peak Performance llegaron a Ecuador para participar en el Mundial de Aventura Huairasinchi Explorer 2014. El vínculo que se formó entre el deportista y el perro fue tan fuerte que el perro fue llevado hasta Suecia.