Conmoción en México por pareja que habría adoptado a más de 15 cachorros para alimentar a sus serpientes

Hay indignación e impotencia en México. Organizaciones animalistas denuncian a dos ciudadanos, Kevin Peralta y Aleh Ortlsaias, quienes adoptaron a 16 cachorros que residían en diferentes centros de acogida. Sin embargo, las alertas se encendieron cuando las personas que protegían a los animales antes de ser entregados a la pareja descubrieron que estaban siendo engañados.

Las instituciones creen que los pequeños caninos fueron utilizados como alimento para las serpientes que Peralta y Ortlsaias crían en su hogar.

Ocurrió en la localidad Aguascalientes, en México. Según reportan medios de comunicación locales, fueron las personas que realizaban un seguimiento de las crías adoptadas quienes descubrieron que la pareja mentía sobre sus intenciones.



Su 'modus operandi' era premeditado a través del ecosistema digital. Primero, contactaban a centros de refugio animal a través de Facebook, además de otras redes sociales en las que pudieran encontrar personas con pequeños animales que necesitaban ser adoptados. Sin embargo, una vez que lo conseguían, los ciudadanos borraban sus perfiles creados, bloqueaban sus números y desaparecían.



La organización animalista The Pandu dijo que la pareja comenzó a buscar cachorros desde junio del 2020. Pero no solo eso, sino que, a través de fotografías en redes, descubrió que tenía un criadero de serpientes en su hogar.



"Denuncia ciudadana. Este sujeto y su pareja solicitan perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras. Ya borró su Facebook y bloquea el celular de las personas que le donamos algún cachorro", escribió el equipo de la entidad.



Para sustentar su afirmación, The Pandu publicó una serie de conversaciones y denuncias de varios usuarios en los que se detalla que Peralta y Ortlsaias adoptaron entre 11 y 16 cachorros. La comunicación fluía hasta el día de entrega, para después bloquear el contacto.



En uno de los intercambios de mensajes, un usuario le solicita el envío de una fotografía para ver a uno de los animales. Entonces, Peralta responde y le dice que la cría fue atropellada mientras caminaban por las calles. En otra conversación, en cambio, el hombre sostiene que otro perro fue robado.



“Hola a todos. Yo le di dos perritos hace 22 días, e igualmente me bloqueó. Al ver las publicaciones me desbloquea y me dice que los perritos que le di están con la hija que tiene con su exesposa. Según él, el fin de semana me va a mandar fotos de los perritos. Yo apoyo en lo que quieran hacer para saber qué pasó con tanto perrito que se le ha dado”, denunció en Facebook la usuaria Claudia Galleta Castillo.

Estas dos pequeñas cachorras fueron adoptadas por la pareja mexicana. Sin embargo, no se conoce su paradero y organizaciones animalistas creen que fueron usadas como alimento para serpientes. Foto: Facebook The Pandu



Ahora, la pareja enfrenta una denuncia por maltrato animal, interpuesta el 1 de septiembre último por Ana Karen Márquez, una de las cuidadoras de los animales.



La mujer relató que semanas antes de decidir acusar a Peralta, él apareció en su casa en horas de la madrugada. "Abrí la puerta y le dejé que me explicara lo que estaba sucediendo. Él me dice que viene a darme la cara como yo le pedí, pero que quería que borrara mi publicación porque solo eran tres cachorras las que había adoptado. Estaba desesperado, yo le dije que no la borraría hasta que me diera pruebas que todas las cachorras estaban bien, y que me dijera con qué personas las dejó”, añadió la activista durante su testimonio, citado por el portal mexicano Infobae.



Márquez pensó que era verdad y le planteó que, para borrar la publicación, debía ver alguna prueba que muestre a los animales saludables. Pero la evidencia no llegó.



Las autoridades buscan a Peralta y a su pareja, quienes se encuentran prófugos de la justicia mexicana.