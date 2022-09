La NASA retrasa otra vez el lanzamiento de Artemis I por tormenta tropical

La NASA retrasa nuevamente el lanzamiento previsto para este martes 27 de septiembre de Artemis I.

Esto debido a la llegada de la tormenta tropical Ian, que puede convertirse en huracán, por las costas de Florida, Estados Unidos.

A través de un comunicado, la NASA señaló este sábado 24 de septiembre de 2022 que cancela el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I, mientras continúa observando de cerca el pronóstico del tiempo asociado con la tormenta tropical Ian.

El de hoy era el tercer intento de lanzamiento de esta misión, tras dos tentativas suspendidas los pasados 29 de agosto y 3 de septiembre.

La tormenta tropical Ian, que se desplaza por el Caribe, está previsto que se convierta en huracán el lunes e impacte la costa del golfo de Florida a mediados de semana.

La trayectoria muestra que la ruta probable del sistema pudiera impactar el Centro Espacial Kennedy de la NASA, Cabo Cañaveral, ubicado en la costa atlántica, a mitad de camino entre las ciudades de Miami y Jacksonville, en el estado de Florida.

