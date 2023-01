¿Cuánto se acercará el asteroide 2023 BU a la Tierra? La Nasa lo explica

La NASA predice que el asteroide 2023 BU, del tamaño de un camión y descubierto el 21 de enero, realice uno de los mayores acercamientos jamás registrados de un objeto cercano a la Tierra.



El asteroide sobrevolará el extremo sur de Sudamérica alrededor las 00.27 UTC del 27 de enero a sólo 3 600 kilómetros por encima de la superficie del planeta y muy dentro de la órbita de los satélites geosíncronos, según los cálculos de la NASA.

No hay riesgo de que el asteroide impacte contra la Tierra. Pero incluso si lo hiciera, este pequeño asteroide -de entre 3,5 y 8,5 metros de diámetro- se convertiría en una bola de fuego y se desintegraría inofensivamente en la atmósfera, aunque algunos de los restos más grandes podrían caer en forma de pequeños meteoritos.

El asteroide fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennadiy Borisov, descubridor del cometa interestelar 2I/Borisov, desde su observatorio MARGO en Nauchnyi, Crimea, el sábado 21 de enero.

Las observaciones adicionales se comunicaron al Minor Planet Center (MPC) -el centro de intercambio de información reconocido internacionalmente para las mediciones de posición de pequeños cuerpos celestes- y los datos se publicaron automáticamente en la página de confirmación de objetos cercanos a la Tierra.

