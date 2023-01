Un enorme iceberg se desprendió cerca de una base en la Antártida

Un enorme iceberg de 1 550 kilómetros cuadrados, casi del tamaño de Londres, se desprendió de la plataforma de hielo Brunt, de 150 metros de espesor, en la Antártida Occidental.



El iceberg se desprendió después de que las grietas-que se han ido desarrollando de forma natural en los últimos años- se extendieran por toda la plataforma de hielo. Esto ocurrió el domingo 22 de enero, entre las 19H00 y las 20H00 GMT, durante una fuerte marea.

El iceberg se desprendió cuando la grieta conocida como Chasm-1 se extendió por completo a través de la plataforma de hielo.



Se trata del segundo desprendimiento que se produce en esta zona en los dos últimos años. Además, tiene lugar una década después de que los científicos del British Antarctic Survey (BAS) detectaran por primera vez el crecimiento de grandes grietas en el hielo.



Before and after 🤓



Here's a super sharp view of the vast new #iceberg breaking away from the Brunt Ice Shelf in #Antarctica.



📸 Sentinel-2 @CopernicusEU & thanks to @USGSLandsat for the before shot from 20 Jan. pic.twitter.com/PrtAwCvHTf