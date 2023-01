Diseñan un robot que pasa de sólido a líquido para atravesar barrotes como en 'Terminator 2'

Ingenieros chinos y estadounidenses diseñaron un pequeño robot que es capaz de cambiar rápida y reversiblemente de estado líquido a sólido, al estilo del villano de la película 'Terminator 2'.



El robot recuerda en forma y tamaño a un muñeco de Lego y los autores del estudio, que publica la revista científica Matter, le sometieron a una carrera de obstáculos, pruebas de movilidad y cambios de formas.



Uno de los desafíos consistía en 'licuarse' para poder escapar a través de unos barrotes y recomponerse después, pero también fue capaz de extraer un objeto extraño de un modelo de estómago y funcionar como soldador inteligente para reparar circuitos de un LED.



Además de cambiar de manera rápida y reversible de estado líquido a sólido, el robot es magnético y puede conducir electricidad.



Los científicos denominaron al robot MPTM, acrónimo en inglés de Material de Transición de Fase Magnetoactiva.



El profesor de ingeniería mecánica de la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos), Carmel Majidi, explica que la figura tiene un tamaño similar a una figurita comercial de Lego: aproximadamente cinco milímetros de ancho y un centímetro de alto.



El nuevo material de cambio de fase se creó incrustando partículas magnéticas en galio, un metal con un punto de fusión muy bajo (29,8 °C). A esta matriz le añadieron partículas de una aleación de otros tres elementos: neodimio, hierro y boro.



Las partículas magnéticas hacen que el material responda a un campo magnético alterno, de modo que se puede, por inducción, calentarlo y provocar el cambio de fase; además confieren movilidad al robot y que lo haga en respuesta al campo magnético.



Hasta ahora, los materiales de cambio de fase dependían de pistolas de calor, corrientes eléctricas u otras fuentes de calor externas para inducir la transformación de sólido a líquido.



El nuevo material también presenta una fase líquida extremadamente fluida en comparación con otros materiales similares, cuyas fases líquidas son más viscosas.



