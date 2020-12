Mikael Lindnord, dueño del 'perro aventurero' Arthur: Ha dejado una gran huella en nosotros y en el mundo

Hace seis años un perro ecuatoriano se robaba los titulares. Era el 2014 y un equipo sueco de deportes de aventura, que disputaba el Mundial Huirasinchi Explorer, rescató a un can que los acompañó durante su travesía en Ecuador. El famoso animal se llamó Arthur y falleció este 9 de diciembre del 2020.

Quien anunció la muerte del perro fue su dueño, Mikael Lindord, lo hizo con un emotivo mensaje en sus redes sociales, que decía: "No puedo respirar y no puedo ver por todas mis lágrimas. Tu vida era más grande que la vida misma y todavía te veo y te escucho en todas las partes de la casa".



Horas más tarde, Lindord amplió las causas de la muerte de Arthur y aclaró que la familia se tomará un tiempo para guardar luto por uno de sus integrantes que ya no está.



Este fue el mensaje enviado por Mikael Lindord:



"Con una gran tristeza tenemos que anunciar que ayer martes, falleció el perro Arthur después de una breve enfermedad. Durante seis años vivió una vida familiar junto a la familia Lindnord en Örnsköldsvik, después de que Mikael y Arthur se encontraran durante el campeonato mundial de carreras de aventura en Ecuador 2014.



Una pena muy grande nos embarga al perder a nuestro miembro de la familia. Arthur ha dejado una gran huella, tanto en nosotros como alrededor de el mundo- con su personalidad única, su instinto ganador y su sabiduría.



Estamos muy agradecidos por el tiempo que pudimos compartir y que él haya elegido justo a mi familia y a mí un día en la selva hace seis años.



La familia Lindnord desea un tiempo para un retiro familiar y poder llevar a cabo su duelo".