Una guía sobre cómo donar alimentos para mascotas

Al menos 10 aspectos deben tener en cuenta las personas que desean donar alimentos a refugios de mascotas u hogares temporales. Así lo advierten activistas, rescatistas y veterinarios tras el envenenamiento de perros en Quito.

La semana pasada una veintena de canes de tres albergues murió luego de que, aparentemente, se alimentaran con comida donada envenenada.



José Paredes, activista por los derechos de los animales, explicó que cualquier donación de comida, en adelante, debe hacerse en fundas selladas.



“La fecha de expiración no debe estar adulterada. Hay que percatarse, además, de que las fundas estén en buen estado y en que no hayan estado en lugares con químicos u otros contaminantes. La idea es hacer un bien a los animales a los que se quiere ayudar”.



Él explica que los refugios, por su parte, deben hacer un control estricto sobre las personas y los productos que reciben. Por ejemplo, deben solicitar foto y copia de cédula de quien entrega los productos; asimismo, el activista cree que si alguien extraño ingresa a un albergue se debe revisar que no lleve líquidos.

Expertos afirman que los refugios para mascotas deben realizar un control efectivo de las donaciones que reciben. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

“Deben entrar, además, sin alimentos no sellados o crudos. Las manos deben estar siempre lavadas. En Querétaro, México, ya sucedió un caso similar”.

Por su parte, Daniel Simbaña, de la Asociación de Defensa de la Vida Animal del Ecuador (Adva), explicó que no se debe donar nada a granel (pesado).

Él recibe productos en Cumbayá. Allí no se aceptan productos de manera anónima; en este centro de acopio, que también es hogar temporal, hay cachorros y manadas.

El producto que se puede donar a este refugio puede ser balanceado o enlatado. Allí también reciben alimentos para otros animales como gatos, chanchos, caballos y pollos; puede ser comida como avena, zanahoria, panela, manzana, col, remolacha, etc.



El médico veterinario Héctor Fundora, director médico de la Clínica Veterinaria del Norte, explicó que, en el caso de perros, los donantes deben conocer que hay comida regular, premiun y súper premiun. Cualquiera que se entregue debe tener registro sanitario y no debe esta caducada.



Mientras que Karla Bucheli, médica veterinaria de la Clínica La Pradera, indica que es importante entregar la comida con la factura o recibo grapado a la funda del balanceado. Esto brinda trazabilidad, es decir la posibilidad de saber de dónde salió el alimento en el caso de cualquier reclamo.



Ella recomienda a los ciudadanos no donar comida medicada porque es costosa y no se conoce exactamente sí servirá o no a las mascotas.

Para asegurarse de que las donaciones tendrán un buen uso, los ciudadanos deben fijarse que los centros de recepción siempre muestren al público, al menos, un número telefónico o dirección específica de contacto.