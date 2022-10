Feria de panadería, heladería y dulces se desarrollará en Quito

Imagen referencial. En el evento participarán 75 empresa nacionales e internacionales. Foto: Pixabay

Lucía Vásconez

El Centro de Exposiciones Quito será el escenario para el Expo Sweet 2022, que se realizará del 20 al 22 de octubre próximo. Está prevista que en esta tercera edición de la Feria de panadería, pastelería, chocolatería, heladería y cafetería participen más de 20 000 personas vinculadas con el sector gastronómico.

El evento es gratuito y están invitados todos quienes desean emprender del negocio, con la guía de las empresas expositoras de materias primas, insumos, equipos y maquinarias.

En el evento participarán 75 empresa nacionales e internacionales de productos como: premezclas pasteleras, levaduras, harinas, cremas de batir, saborizantes, colorantes, margarinas, hornos, batidoras, maquinaria para heladerías, entre otros.

Según la organización, a través de esta plataforma comercial, también se busca fortalecer las capacidades de los asistentes, digitalizar los negocios, tecnificar a los panaderos y vincularles con nuevos proveedores.

De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Maestros Panaderos (Fenapan), solo el 15% de panaderos recibieron alguna instrucción formal. La mayoría aprendieron el oficio de manera empírica.

Además, al ser una actividad económica familiar, existe un alto porcentaje de negocios heredados, es decir, habilidades técnicas transferidas. De tal manera que en Expo Sweet podrán acceder a conferencias técnicas y prácticas sin ningún costo, además de tener acceso a más de 15 Instituciones educativas con carreras afines.

La tecnificación de este oficio permitirá mejorar la competitividad y rentabilidad de una actividad económica que tiene potencial de crecimiento, en el país, agregó la organización.

En Ecuador el pan es uno de los alimentos que más se consume; más del 80% de ecuatorianos come pan diariamente. No obstante, la ingesta per cápita es de apenas 27 kilos anuales, una cifra menos a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 80 kilogramos anuales.

Además, en el país el sector panificador aporta al engranaje productivo con ventas anuales por USD 306 millones y la creación de 20 000 plazas de empleo directo.

Quienes deseen asistir a Expo Sweet 2022, deberán pre registrarse en www.exposweet.ec para acceder sin costo, el 20, 21 y 22 de octubre de 2022, de 10:00 a 20:00, en el Centro de Exposiciones Quito, en el parque de La Carolina.

