Estos son los finalistas que concursan en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito

Esta es la segunda semana y última de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito (BAQ) 2020 que en esta XXII edición se desarrolla en formato virtual. El encuentro se inició desde el 9 de noviembre y culmina este viernes 20 de noviembre del 2020.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha (CAE-P) organiza esta actividad, considerada una de los más importantes de la región, desde 1978 en noviembre de los años pares.



Para el concurso se contó con la participación de 51 proyectos en el Premio Mundial Hábitat social y desarrollo, 503 en el premio Panamericano y 116 en el Premio Nacional.



Los resultados del proceso de votación de los jurados para seleccionar a los ganadores y ganadoras del concurso serán anunciados el viernes 20 de noviembre en el evento de clausura de la BAQ2020. Por otro lado, dos premios principales, cinco menciones especiales y más de 60 trabajos participantes fue el resultado de la convocatoria cultural de la BAQ.



Durante la primera semana se realizaron un total de 15 conversatorios, dos entrevistas, dos conferencias magistrales y una mesa redonda.

La Casa Lasso es uno de los proyectos que concursa para el premio nacional. Foto: JAG Studio

Los finalistas

Premio Nacional



- Casa Lasso, Cotopaxi



- La Proveedora, Los Ríos



- Aulario 01 Centro Tecnológico Campus Balsay de la Universidad de Cuenca, Azuay



- Edificio Natura, Pichincha



- Huaira 01, Pichincha



- Operación entre medianeras, Los Ríos



- Plaza huerto San Agustín, Pichincha



- Restaurante del Centro, Azuay



Premio mundial



- Centro de Cultura y Ecología Quiané, México



- Tropicario Jardín Botánico de Bogotá, Colombia



- Modelo Integral de Intervención en Territorios Informales- MITII, Colombia



- Parque Fresnillo, México



- Centro Educativo y Comunitario Unión Altosanibeni , Perú.



- Parque Nogales, México.



- Haus Am Park Housing For All, Alemania.



Premio panamericano



Intervención en arquitectura no patrimonial



- Sinagoga UHP de Equipo de arquitectura Diego Soto, Paraguay



- Operación entre Medianeras por Natura Futura, Teddy Andaluz, Inés Flores, Ecuador



- Centro Cultural Las Piedras por Pablo Bacchetta, Javier Díaz, Enrique Martínez, Fernanda Ríos, Facundo Castro, Uruguay.



Intervención en arquitectura patrimonial o de interés patrimonial



- Corporativo BNS, México



- Cacmu Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas, Ecuador



- Casa Aranguren, México



Intervención en espacio público



- Parque la Mexicana, México.



- Espacio Público Las Pioneras, Uruguay.



- Escalinatas y el Tiempo, Rehabilitación de las Escalinatas de la Castillo y Paseo Pelileo, Ecuador



Equipamiento



- Hotel Tepoztlan , México.



- Edificio Multipropósito “Cedro Rosado”, Colombia. -



- Escuela Rural Pivadenco. Los Sauces, región de la Araucaria, Chile.



- Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, México.



Edificios administrativos, institucionales y corporativos



- 8111, Colombia.



- CNC Cheavy Mechanical Trades Training Facility, Canadá.



Arquitectura Mínima



- Casa Hilo, México.