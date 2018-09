Jorge Arce expone su abstraccionismo en la Universidad Católica

LEA TAMBIÉN

Con motivo de la celebración de los 20 años de paz entre Ecuador y Perú se inauguró el pasado miércoles 11 de septiembre de 2018 una muestra pictórica en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). La exhibición ‘Abstracciones: Encuentros y Territorios’ del artista peruano Jorge Arce fue organizada por la Embajada de Perú en Ecuador y se presentan alrededor de 60 obras.

Las pinturas de Arce encajan en la corriente abstracta, pero que toma como base lo atávico. El pintor piensa que es necesario reconocer la fuerza que ha tenido el arte en Latinoamérica que considera es malinterpretada. “Se cree que la pintura latinoamericana es pintar figuras de personas mestizas o indígenas y que lo abstracto es acultural. Yo no soy ni aldeano ni cosmopolita, no me sitúo en ninguna posición. Pero hay que mirar siempre a nuestro pasado”, aclara Arce.



El artista decide alejarse de esta regla y adoptar el modernismo en sus obras sin desligarse de la tradición y la historia. Por esta razón, su obra utiliza elementos y técnicas modernas que no dejan de tener un significado histórico. “Hay una relación muy directa sobre nuestras culturas, sobre los pueblos originarios”, comenta el pintor limeño. Así utiliza formas, símbolos y colores de culturas prehispánicas peruanas como la paracas, chimú y chancay.



“Cuando uno mira ese tipo de iconografía, de fuerza, de forma geométrica encuentra que los más grandes artistas eran ancestrales”, agrega el pintor limeño. Así, Arce absorbe estos elementos para construir una obra con colores vibrantes.



El azul, por ejemplo, hace una referencia fuerte a la espiritualidad, dice Arce. Pero al mismo tiempo evoca los rituales que los antiguos habitantes peruanos hacían para el mar. “Es una representación de inmensidad y la riqueza”, asegura.



Esta muestra se convierte en un “abrazo” a los ecuatorianos, dice el pintor, por las conexiones culturales e históricas entre Ecuador y Perú, dos países que considera “mellizos” por su historia y sus conexiones culturales milenarias.



El artista no es extraño en las galerías ecuatorianas. Presentó un estudio sobre la cultura milenaria Caral en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil en el que utilizó propuestas modernas con música e instalaciones. También ha montado exposiciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.



‘Abstracciones: Encuentros y Territorios’ estará abierta hasta el próximo 22 de septiembre de 2018 y la entrada es gratuita. Además se organizarán conversatorios y recorridos con el pintor para discutir sobre arte latinoamericano.