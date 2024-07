La agenda de este fin de semana está llena de actividades para toda la familia; hay obras de teatro, música y mucho más.

Teatro en la agenda de este fin de semana

‘Libres’ llegará este 13 de julio de 2024 al Teatro Variedades; una obra de teatro para no olvidar que #NosFaltan3.

El monólogo está basado en la historia de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de EL COMERCIO que fue secuestrado y posteriormente asesinado por disidentes de la guerrilla en la frontera norte de Ecuador; explora los riesgos que afrontan los comunicadores, especialmente, en América Latina.

El actor Pablo Tatés protagoniza la obra ‘Libres’. Foto: Cortesía

La función arrancará a las 19:00. Después de esta presentación, ‘Libres’ estará el 16 de julio, a las 11:00, en la Universidad Politécnica Salesiana, en el auditorio Monseñor Leonidas Proaño.

El 18 de julio, también a las 11:00, llegará el auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; en ambos escenarios, la entrada será gratuita.

Para reservar la invitación, el público en general puede escribir un mensaje con su nombre y la función a la que desee asistir a @nosfaltan3 (X) o a la cuenta de Instagram @teatrodelapandemia.

Posteriormente, el monólogo escrito y protagonizado por el artista ecuatoriano Pablo Tatés Anangonó, bajo la dirección de la reconocida directora y actriz ecuatoriana Alejandra Albán Araujo, se presentará los viernes 19 de julio y 26 de julio, en la Sala Zero no Zero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. USD 8.

Danza y teatro para despertar sentidos en Quito

‘Si7te Rituales’ se llama la obra de teatro y danza ambientada en el antiguo Imperio Egipcio.

Es una historia que habla de la unión de los opuestos. Lo hace través de la experiencia de vida de Matto y Ailahtan, basada en los siete principios herméticos.

Se presentará este 12 de julio, a las 20:00, en el Teatro San Gabriel.

Una agenda con música para todos los gustos

Para hoy, 12 de julio de 2024, a partir de las 21:00, se cumplirá un tributo a The Beatles; será en Reds, Mariano Aguilera E7-141 y Martín Carrión.

La banda de Liverpool es reconocida por temas como Hey Jude, Yesterday, Here comes the sun, Let it be. El tributo se realiza en el marco el Día de los Beatles, celebrado el 10 de julio.

Homenaje al héroe indígena

La ‘Cantata Resistencia Rumiñahui’ está programada para el 12 de julio, a las 19:30, en el Teatro Nacional Sucre. En ese ‘viaje’ a través del tiempo estarán 60 artistas en escena. La entrada es gratuita.

Equilivre llega al Teatro San Gabriel

Una de las bandas más queridas del país celebrará sus 17 años de trayectoria con un concierto íntimo, cargado de recuerdos y nostalgia.

La velada está prevista para el 13 de julio, a las 20:00. Las entradas se venden en las boleterías del teatro.

Exposiciones en Quito

La agenda cultural de este fin de semana también contempla exposiciones en diferentes centro cultural de la ciudad.

En el Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila, se estrenó la exposición ‘Arte Superlativo de Japón’, curada por Yuji Yamashita.

La muestra, que estará abierta hasta el 11 de agosto, centra su atención en la habilidad técnica y la creatividad extraordinaria de 13 artistas japoneses.

El Centro de Arte Contemporáneo abre sus puertas de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:30; la entrada es gratuita.