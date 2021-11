Will Smith condensa su vida en un libro

El próximo 1 de diciembre se publican en España las memorias de Will Smith, en las que el actor, productor y músico estadounidense, que llegó a ser la estrella más taquillera de Hollywood, evoca una infancia marcada por la violencia ejercida por su padre.

“Cuando tenía 9 años vi cómo mi padre le daba un puñetazo a mi madre en la sien con tanta fuerza que se desplomó. La vi escupir sangre. Ese momento, en ese dormitorio, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido lo que soy ahora”, escribe el protagonista de ‘Soy leyenda’ o ‘Men in black’.

“Todo lo que he conseguido desde entonces -prosigue-, los premios y los reconocimientos, los focos y la atención mediática, los personajes y las risas, han estado marcados por un sutil deseo reiterado de pedir perdón a mi madre por mi inacción aquel día”.

En un momento del libro, editado por Zenith y que ha escrito con la ayuda de Mark Manson (autor de ‘El sutil arte de que casi todo te importe una mierda’), Smith confiesa que llegó a pensar en matar a su padre, cuando éste era muy mayor, estaba enfermo y era dependiente.

“Me detuve en las escaleras. Podría haberlo empujado escaleras abajo, nadie habría sospechado nada”, escribe. “Décadas de dolor, ira y de resentimiento vinieron y se fueron. Sacudí la cabeza y seguí empujando a mi padre hasta el cuarto de baño”.

