Los Beatles con sabor andino en Quito

Redacción Elcomercio.com

Los temas más icónicos del grupo británico The Beatles serán parte de un homenaje con la sonoridad única de la Orquesta de Instrumentos Andinos (OIA). El concierto será este fin de semana en el Teatro México, en Quito.

Jorge Cela, director de la OIA. es el mentalizador de este proyecto denominado ‘Los Beatles en los Andes’ que lleva a la orquesta a explorar nuevos territorios musicales.

“Mi relación con los Beatles empieza de muy niño cuando escuché un disco que papá tenía en su colección y que era del director de orquesta Paul Mauriat interpretando a los Beatles”, recuerda. Después de eso, la música de la banda original lo acompañó en su cotidianidad como el fenómeno cultural en el que se convirtió.

“Uno de mis sueños era que en algún momento la OIA interprete las canciones de los Beatles, así como lo han hecho grandes orquestas sinfónicas alrededor del mundo”. Siete músicos y compositores de la OIA y del Centro Cultural Mama Cuchara fueron los responsables de los arreglos musicales que permiten poner en escena este espectáculo musical.

Para Cela la trascendencia de los Beatles responde a diferentes factores, siendo su experiencia de vida quizá uno de los más determinantes. “Los Beatles empezaron como muchos grupos tocando en bares y pequeños escenarios”. Eso, dice Cela, permitió alimentarse de diferentes géneros musicales y contextos culturales que va definiendo una cierta forma de vivir el mundo y entender la música.

Con 31 años de trayectoria la OIA es única en su sonoridad, sin embargo, su versatilidad le ha permitido incursionar en diferentes experiencias sonoras que pasan por la música clásica, barroca, latinoamericana, así como con el rock. En este género, la orquesta tuvo un primer acercamiento en proyecto conjunto con la banda ecuatoriana Sal y Mileto.

“La OIA es un instrumento con una característica sonora que permite experimentar con otros universos sonoros y en esta ocasión hemos querido hacerlo con los Beatles”, dice el director.

Vivir, entender y poner en escena a los Beatles es una experiencia inédita para la OIA, que ha demandado tres meses de trabajo para trasladar los temas seleccionados al terreno sonoro de zampoñas, guitarras, charangos y otros instrumentos tradicionales de la cultura andina.

Strawberry fields for ever, Imagine, Let it be, Eleanor Rigby, Come Together, Help, Hey Jude, Love me do son algunos de los más de 15 temas escogidos como parte del repertorio. Son canciones conocidas que no han perdido vigencia y que cubren todas las etapas musicales del grupo desde su formación a inicios de los años 60 hasta después de su disolución en 1970.

El concierto se realiza en el marco de la conmemoración por la muerte de John Lennon, asesinado el 8 de diciembre de 1980. Este homenaje musical también coincide con el estreno del documental ‘The Beatles: Get Back’ dirigido por el tres veces ganador del Oscar, Peter Jackson y que estará disponible a partir del 25 de noviembre en la plataforma Disney+.

La OIA también le dedica este recital a Pablo Herrería, instrumentista y estudioso de la música que interpretaba la bandola ecuatoriana, recientemente fallecido.

La presentación será este viernes 26 de noviembre a las 19:00 en el Teatro México. La entrada es gratuita, hasta completar aforo.