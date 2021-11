Will Smith pensó en matar a su padre

El actor estadounidense, Will Smith, habló de los traumas de su infancia en su libro de memorias, que será publicado el próximo 9 de noviembre del 2021. Foto: Instagram Will Smith

Redacción Elcomercio.com

“Era violento”. El actor Will Smith narró en un libro, que recoge sus memorias, los traumas de su infancia por la violencia doméstica que vivió.

El artista, recordado por su papel en ‘El Príncipe del rap en Bel Air’, compartió con la revista People una parte de su obra ‘Will’, en donde cuenta que pensó en vengarse de su padre, William Carroll Smith, por maltratar a su madre, Caroline Bright.

El cantante de 53 años habló de la impotencia que le causó el violento comportamiento del hombre que le dio la vida.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, escribió el rapero.

Según el actor, su padre “era violento, pero también estaba en cada obra de teatro. Era un alcóholico, pero estaba sobrio en cada uno de mis estrenos. Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios (de grabación). El mismo perfeccionismo inteso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida”.

Esos episodios en su infancia le han marcado a lo largo de su carrera, dijo Smith. El artista habla de su frustración por no haber podido defender a su madre y de que pensó en vengarse de su padre.

“En todo lo que he hecho desde entonces, los premios y los elogios, los focos y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por no haber actuado ese día. Por fallarle en ese momento. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde”, cuenta Smith.

Los pensamientos de venganza que le acompañaron a lo largo de su carrera volvieron en el 2016, cuando le detectaron cáncer a su padre y el actor tuvo que cuidarlo.

“Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente. Mientras las décadas de dolor, ira y resentimiento iban desapareciendo, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño”, relata el actor en su degarrador testimonio.

El artista, que ha protagonizado ocho películas, dijo que la muerte de su padre le hizo reflexionar sobre la felicidad. “No hay nada del mundo material que te genere paz interior o satisfacción. No importa lo bien que la gente te haya amado, sino lo bien que los hayas amado tú”.

Los momentos difíciles del actor, quien es padre de tres niños, forman parte de las memorias del artista, que estarán recopiladas en su libro que se publicará el próximo 9 de noviembre en Estados Unidos.