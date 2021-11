Airbnb alquilará el apartamento de Carrie Bradshaw, de ‘Sexo en la ciudad’

El famoso apartamento de Carrie Bradshaw, la estilosa protagonista de ‘Sexo en la ciudad’, estará este mes al alcance de cualquier hijo de vecino, porque la plataforma Airbnb decidió alquilarlo durante dos noches este noviembre, y solo a USD 23 por día.

El espacioso apartamento, que muchos neoyorquinos se preguntan cómo se podía permitir una periodista que solo escribía unas pocas columnas en un diario local, estará disponible los próximos 12 y 13 de noviembre del 2021, con el objetivo de celebrar los 23 años -de ahí el precio simbólico- desde el inicio de la icónica serie, que empezó a emitirse en Estados Unidos en 1998.

Los afortunados que consigan hacerse con una reserva no solo podrán disfrutar de, entre otros, el enorme armario de Carrie que rebosaba prendas de diseñadores, sino que también recibirán una bienvenida virtual de la mismísima Sarah Jessica Parker, la actriz que se metió en la piel de la protagonista durante seis temporadas.

it’s been over 20 years since carrie bradshaw stepped into our lives, and now, for the first time ever, you can step into a recreation of her iconic sex and the city apartment on airbnb.



