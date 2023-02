Videos captan las caras de Ben Affleck junto a Jennifer Lopez en los Grammys 2023

Jennifer Lopez junto a Ben Affleck en los Grammys. Foto: Internet

En la última entrega de los Grammy varios videos captaron las caras de Ben Affleck junto a Jennifer Lopez lo que ha generado inquietud en los internauta por saber que se decían.

Jennifer Lopez fue invitada para presentar un premio de la noche. No obstante, las caras, muecas y otras faltas de expresión corporal que tuvo Ben han causado revuelo en las redes sociales.

Aunque los recién casados, después de un primer intento de llegar al altar 17 años atrás, sí posaron sonrientes ante algunas fotos que les fueron realizadas, el rostro del ganador del Oscar ha generado todo tipo de meme y tema de conversación.

If the last 30 years of the #GRAMMYs | #Grammys2023 | #GrammyAwards was rolled up into one 9 second interpretation:



Me: Ben Affleck

You: Jennifer Lopez pic.twitter.com/vR0Rnav59F — Investor Relations (@I_Talk_Stocks) February 6, 2023

Ben Affleck y Jennifer Lopez

En 2022, el actor de intérprete de The Batman Jay and Silent Bob Reboot, Zack Snyder’s Justice League y The Last Thing He Wanted se casó con Jennifer López, luego de que tuvieron una relación que terminó de manera abrupta en los primeros años de la década de los 2000s.

Desde que volvieron a revivir su pasión, los artistas han sido fotografiados juntos en varias ocasiones y en muchas de ellas ha llamado la atención el notable cansancio de Ben Affleck.

.@JLo’s dress is so big you can’t see all of it on TV. #GRAMMYs pic.twitter.com/uUNkWrTfzB — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) February 6, 2023

Más de un televidente se percató que Jennifer Lopez le decía algo a Ben. Aunque ella siempre mostró una sonrisa, el actor reaccionó de otra forma. En un momento de la ceremonia de los Grammy se vio a Ben darle un beso en la mejilla a la cantante pero ella de inmediato volteó, le dijo algunas palabras y ambos se mostraron brevemente molestos.

Los protagonistas de esta historia aún no se han pronunciado al respecto.

@jlo y Ben Affleck fueron unas de las power-couples de los #Grammys: ¿qué te pareció este lookazo? ¡No te pierdas en #LaHoraHOLA nuestro análisis de los mejores estilismos de la noche! Nos vemos en #LaHoraDeLasEstrellas🤩

📸: #JLO pic.twitter.com/qh6njvCjS5 — ¡HOLA! TV (@HOLATV) February 6, 2023

