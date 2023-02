Harry Styles se llevó el Grammy a Álbum del año

El Grammy por el Álbum del año fue para Harry Styles. Foto: Twitter RecordingAcad

Darla Arévalo (I)

Harry Styles se consolidó como el gran ganador de la noche en la categoría Álbum del año por 'Harry's House' en la edición 65 de los Premios Grammy.

El cantante británico consigue el galardón con su tercer disco como solista. Con la voz entrecortada agradeció el apoyo a su música y destacó el trabajo de sus productores Tyler Johson y Kid Harpoon que subieron al escenario con el artista.

Este año 2023, Styles figuró comido en seis categorías: Mejor álbum vocal pop por 'Harry's House', Álbum del año 'Harry’s House', Grabación del año con As It Was, Canción del año también por As It Was, Mejor interpretación pop solista con As It Was y Mejor video musical por la misma canción.

La sorpresa de la noche

A mas de llevar a casa el premio a Álbum del año, en el que también resaltaban los nombres de Beyonce y Bad Bunny, Styles obtuvo el gramófono dorado en Mejor álbum pop vocal por 'Harry's House'.

El ex integrante de One Direction se presentó en la ceremonia con su éxito musical As it was. Él apareció vestido con un traje plateado sobre una rueda giratoria acompañado de sus bailarines. Su performance llevó al escenario la idea que plasmó en el video musical de eta canción.

https://twitter.com/RecordingAcad/status/1622457227411075072/photo/1

