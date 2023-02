Beyonce, una de las favoritas para ganar los Premios Grammy

Beyonce y Bad Bunny se disputan el premio a Álbum del año en los Grammy. Foto: tomada de Instagram Beyonce

Darla Arévalo

La cantante estadounidense Beyonce figura en nueve categorías de los Grammy del 2023. La intérprete de Single Ladies ha ganado 28 galardones.

Beyonce se ha consagrado como una de las artistas con más nominaciones durante este año. Su nombre aparece en las categorías: Grabación del año, Mejor grabación dance/electrónica y Canción del año con Break my soul, Mejor interpretación de R&B con Plastinc off the sofa, Mejor canción con Cuff it, Mejor álbum musical con 'Renaissance' y Mejor canción escrita para un medio visual por Be Alive de la cinta 'King Richard'.

La estadounidense competirá con Bad Bunny en la categoría Álbum del año. Beyonce fue nominada por 'Renaissance' y el puertorriqueño por 'Un verano sin ti'.

La expectativa por el galardón de mejor álbum crece entre los fanáticos de estos dos artistas. En lía misma categoría están Abba, Mary J. Blige, Brandi Carlie, Codplay, Kendrick Lamar, Lizzo y Harry Styles.

