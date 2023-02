Ganadores de Premios Grammy 2023 reciben sus galardones

Rosalía se lleva el Grammy a Mejor álbum de rock latino o alternativo con 'Motomami'. Foto: EFE

Darla Arévalo (I)

La entrega número 65 de los Premios Grammy ya tiene sus primeros ganadores de la noche. Rosalía y Marc Anthony se llevaron galardones por sus álbumes musicales.

El primer galardón de la noche fue otorgado a Harry Styles por Mejor álbum pop vocal con 'Harry's House'. El cantante agradeció el apoyo de sus amigos y familiares durante el proceso de grabación de su disco.

'Motomami' de Rosalía se llevó el Grammy a Mejor álbum rock, urbano o alternativo latino. La canción que lleva el mismo nombre se llevó otro galardón por Mejor video musical de formato largo. La española superó con su disco a Jorge Drexler que estaba nominado con 'Tinta y Tiempo'.



Marc Anthony se llevó el premio a Mejor álbum tropical 'Palla voy'. El estadounidense suma el tercer Grammy dentro de su carrera musical.

Rubén Blades se posiciona en la lista de los ganadores. Su disco 'Pasieros' se llevó el premio al Mejor disco de pop latino. Con este galardón suma 11 Grammys.

Por otra parte, Natalia Lafourcade se lleva su tercer Grammy, esta vez a Mejor álbum de música regional mexicana por 'Un canto por México'.

Galardones de otras categorías

Mejor álbum de comedia

'The Closer' de Dave Chappelle.

Mejor álbum de reggae

'The Kalling' de Kabaka Pyramid

Mejores notas de un álbum

Yankee Hotel Foxtrot de Bob Mehr

Mejor canción American Roots

Just Like That de Bonnie Raitt

Mejor composición de música clásica contemporánea

Contact de Kevin Puts

Mejor álbum de música alternativa

'Chaise Longue' de Wet Leg