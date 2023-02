Marc Anthony junto a David Beckham bailaron salsa

Marc Anthony y David Beckham son amigos desde hace varios años atrás. Foto: Redes sociales de los famosos

El cantante puertoriqueño Marc Anthony celebró su cuarta boda y entre sus invitados estuvo el exfutbolista inglés y propietario del Inter de Miami, David Beckham.

A los dos se les ve gozando y bailando. Aunque la celebración fue el sábado, desde el martes 31 de enero de 2023 se han filtrado las primeras imágenes de la celebración, que estuvo inundada de celebridades.

Además de las imágenes exclusivas de la revista Hola USA, circula un video donde, al parecer, el ex futbolista y el cantante terminaron la noche bailando. Aunque para los expertos Beckham trae puesto un atuendo diferente al de las fotos reveladas

Anthony se casó por cuarta vez el pasado sábado en Miami con la exMiss Universo Paraguay, Nadia Ferreira. La pareja fue acompañada por una lista de famosos y familia.

Mientras que Beckham no solo asistió a la boda como invitado, sino que fue el padrino de bodas y demostró su versatilidad al bailar salsa junto a Marc Anthony.

El video de la actuación de los dos hombres se hizo viral rápidamente en internet y ha sido elogiado por muchos. Marc aparece con la camisa desabotonada y con una botella en la mano interpretando 'I Need to Know', su propia canción, mientras que David canta y se mueve al ritmo de la canción.

Victoria Beckham, esposa de David, también tuvo un papel importante en la boda, al diseñar los vestidos de las damas de honor. La novia agradeció el trabajo de Victoria en su ceremonia y la describió como "honrada" y "amada".

