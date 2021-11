Tom Holland: ‘La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no volverán’

‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a los cines el 17 de diciembre del 2021. Foto: captura

Redacción Elcomercio.com

En una entrevista con la revista británica Total Film, Tom Holland reveló nuevos detalles de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Spider-Man: Sin camino a casa). También habló sobre Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes encarnaron al arácnido en películas anteriores.

En la entrevista, Holland insistió en que Maguire y Garfield no serán parte de la nueva entrega y apuntó a que ‘No Way Home’ juntará “tres generaciones” de la mano del Doctor Octopus de Alfred Molina y Electro de Jamie Foxx. Ellos son dos villanos que aparecieron en diferentes franquicias de Spider-Man.

“La gente no me cree cuando digo que (Maguire y Garfield) no volverán. Pero tendrán que creerme en algún momento”, dijo Holland. “Significa mucho para mí. La primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen”.

Las especulaciones de una posible aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire surgieron después de que en agosto pasado se filtraran imágenes del rodaje. Las fotografías fueron retiradas al poco tiempo de su publicación por una reclamación de derechos de autor de Sony Pictures.

Video: YouTube, canal: Marvel

En las instantáneas, presuntamente tomadas durante la estancia de Garfield en el set de ‘Spider-Man: No Way Home’, aparece el actor vestido con el traje del trepamuros y subido a una estructura de andamios situada delante de un croma azul.

Garfield aparece junto a otro intérprete que también está caracterizado como el superhéroe y que, según aseguraban, se trata del otro Spiderman del cine, Tobey Maguire.

En la conversación con Total Film, Holland también se refirió a los villanos Doctor Octopus y Electro y dijo que fue interesante que entraran al filme “porque tienen cierta propiedad sobre Spider-Man a su manera”. “Ver entrar a Alfred y tener que adaptarse y cambiar a la forma en que se hacen las películas, pero también cambiar de director, y también (el hecho de que) ahora yo soy Spider-Man. Fue realmente interesante ver a estos actores adaptarse y cambiar lo que estaban haciendo para adaptarse a la era moderna”, agregó el actor.

Dirigida por Jon Watts y con Tom Holland como protagonista junto a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, ‘Spider-Man: No way Home’ llevará a la gran pantalla por primera vez el Multiverso de Marvel, introduciendo, no solo a tres encarnaciones del arácnido, sino además a varios de los villanos como el Duende Verde y el Hombre de Arena. La cinta llegará a los cines el próximo 17 de diciembre del 2021.