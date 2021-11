‘Spiderman: No Way Home’ presenta al Duende Verde en primer póster oficial

A poco más de un mes del estreno de ‘Spiderman: No Way Home‘ (Spider-Man: Sin camino a casa), Sony lanzó el primer póster de la cinta, en el que el trepamuros se enfrenta al Duende Verde junto a otros tres de los Seis Siniestros.

El cartel de la película, difundido el 7 de noviembre del 2021, muestra al superhéroe arácnido durante la secuencia ya vista en el tráiler, en la que el personaje hace su mítica pose sobre el capó de un auto antes de enfrentarse al villano interpretado por Alfred Molina.

Pero además, en él puede verse, al fondo, sobre el cielo y por primera vez, al Duende Verde aproximándose hacia Peter Parker. También están presentes los rayos de Electro y una forma ambigua de arena que pertenece al Hombre de Arena.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy