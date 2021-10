‘What if?…’ es una pieza clave en el multiverso de Marvel

'What if?...' es una serie animada de Marvel Studios que explora el multiverso como parte de la fase cuatro del Universo Cinematográfico Marvel. Foto: cortesía Disney

Fernando Criollo. (I)

Al final de la primera temporada, se puede decir que ‘What if…?’ es la serie que se convierte en una pieza fundamental para entender el multiverso y que será la idea alrededor de la cual se desarrollará la fase cuatro del Universo Cinematográfico Marvel UCM. Esta es la primera serie animada de Marvel Studios, dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal.

La serie se estrenó en la plataforma Disney+ como una serie antológica que recoge ideas sobre historias alternativas que reinventan los hechos sucedidos en las pasadas películas que forman parte del UCM.

En ese contexto, tiempo, espacio y realidad no son más que piezas de un prisma de posibilidades ilimitadas donde una sola elección pueden dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los ya conocidos.

En los nueve capítulos de la primera temporada se puede ver a la Capitana Marvel como la primera vengadora, a T’Challa convertido en un Guardián de la Galaxia, una versión oscura de Dr. Strange o incluso a los Vengadores sumergidos en una batalla contra una invasión zombi.

Pero la serie va más allá de un simple juego de suposiciones y la ‘showrunner’ de la serie, AC Bradley, ha confirmado en una entrevista para Esquire que los eventos que suceden en ‘What if…?’ es canon del UCM.

Aunque cada episodio de esta serie antológica tiene su propio desenlace, en el noveno y último episodio de la serie las distintas piezas de este collage adquieren un sentido de unidad.

En la última parte de la serie, Ultrón aparece como una inteligencia artificial elevada a un poder cósmico gracias a un cuerpo sintético aumentado y el poder de las gemas del infinito, con la firme intención de destruir todos los universos custodiados por ‘El vigilante’.

Alerta de ‘spoiler’. La única forma de evitarlo es romper el mandato que le impide a ‘El Vigilante’ intervenir en el destino del universo y conformar un equipo de superhéroes a los que llama Guardianes del Multiverso. Las versiones alternas de Dr. Strange, Star Lord, Thor, Gamora y otros son parte de este grupo que se enfrenta a la fuerza más poderosa nunca antes vista en el UCM.

La batalla será épica y sus efectos se sentirán en los distintos universos que serán parte de la cuarta fase del UCM. Por su parte, Bradley confirmó que sí habrá una segunda temporada de ‘What if…?’ con nuevas historias y personajes, entre los que no se descartan a ‘Eternals’ o ‘Shang Chi’.

La idea del multiverso empezó a tomar forma en ‘Wanda Vision’ y ‘Loki’ y continuará con ‘Doctor Extraño: En el multiverso de la locura’ y ‘Spider-Man: No Way Home’. Es decir que la siguiente etapa de la extensa franquicia marvelita no se limitará a las películas e integrará en ese tejido narrativo a las series.