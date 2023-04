Shakira responde a Piqué tras llamarla latinoamericana

Shakira se despidió el fin de semana de Barcelona. Foto: Instagram Shakira.

Carolina Vasco (I)

La cantante colombiana publicó en su cuenta de Twitter: "Orgullosa de ser Latinoamericana". Acompañó el mensaje con las 29 banderas que representan a cada uno de los países de ese continente.

Respuesta a Piqué

Esa fue una repuesta directa que la intérprete de Te felicito envío a su expareja, Gerard Piqué. El exjugador español mantuvo una charla con su compañero en la King's League, el 'streamer' Gerard Romero.

Ahí aprovechó para hablar durante casi una hora sobre varios aspectos de su vida y mencionó a su expareja Shakira. Esto, en relación a todo el proceso mediático que se ha dado en torno su separación.

La mención

"Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", sostuvo el español.

Sin embargo, no quedaron allí sus palabras. Continúo diciendo: "No me importa nada. No los conozco. Es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer".

Shakira se va a Miami

La compositora empezó ya su nueva vida en Miami. Lo hizo Junto a sus dos hijos Sasha y Milan, tras despedirse de Barcelona.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", señaló la colombiana.

Su mensaje también estuvo lleno de gratitud. "Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", puntualizó.

Por último, agradeció a España. "Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas".

