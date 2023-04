Tekashi aparece en redes tras brutal agresión

El cantante estadounidense fue víctima de una brutal agresión el pasado 21 de marzo de 2023. Foto: Facebook

Redacción Entretenimiento (I)

El cantante Tekashi apareció en sus redes sociales después de ser víctima de una brutal agresión. El pasado 21 de marzo fue sorprendido por tres hombres en el baño de un gimnasio.

En la red social Instagram escribió: "Feliz de estar aquí todavía". Adicional, el rapero de 26 años subió el video que muestra la 'paliza'.

Añadió: "Lo que sucedió aquí no fue más que cobardía. No estoy enojado porque esto sucedió. En la calle no hay reglas, así que no puedo decir que estaban mal. Obviamente, no fue justo, pero de nuevo, las calles no tienen reglas. Imagínese no tener nada que ver con una situación y sentirse obligado a hacerlo. Estoy feliz de estar aquí todavía. Y quiero decir que amo a mis fans. Gracias".

La agresión

En el video publicado por Daniel Hernández (su verdadero nombre), tres hombres rodean al músico mientras intenta protegerse en el piso de un baño. Cada uno de los involucrados toma turno para patearlo y golpearlo mientras otra persona filma.

El clip coincide con los primeros informes de su abogado Lance Lazzaro, quien previamente le dijo a Variety que el ataque a Hernández ocurrió dentro y fuera de un sauna de LA Fitness mientras intentaba luchar contra los hombres acusados de estar involucrados.

Desde que se filmó el video, tres sospechosos han sido arrestados en relación con el incidente: Rafael Medina Jr., de 43 años; Octavious Medina, de 23, y Anthony Maldonado, de 25. Los nombres fueron compartidos por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

